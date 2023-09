Correa entra in campo e il pubblico pensa sia Messi: tifosi della Bolivia lo accolgono con un boato Angel Correa entra in campo durante Bolivia-Argentina e il pubblico lo confonde con Lionel Messi. Il centrocampista dell’Atletico Madrid aveva indossato a sorpresa la maglia numero 10.

A cura di Fabrizio Rinelli

Da Mario Kempes a Diego Maradona fino a Lionel Messi. La gloriosa maglia numero 10 dell‘Argentina è stata spesso indossata da nomi illustri del calcio argentino e in generale di quello mondiale. Campioni che hanno fatto la storia del calcio. Una casacca dal grande peso che a sorpresa è stato però indossata la scorsa notte da Angel Correa. Il centrocampista dell'Atletico Madrid era in panchina durante Bolivia-Argentina, gara vinta agevolmente dai campioni del mondo in carica con il punteggio di 0-3. All'87' allora, con il risultato ormai già in tasca, Scaloni decide di far entrare proprio Correa per dare qualche minuto di riposo ad Enzo Fernandez.

Il giocatore era fermo sulla pista atletica a ridosso del rettangolo verde, pronto ad entrare. Nessuno si sarebbe mai aspettato che ad accoglierlo sarebbe stato un boato di tutto il pubblico boliviano che in realtà, vedendo la maglia numero 10 l'aveva confuso proprio con Lionel Messi. Lo stadio era grande e i posti a sedere più alti sicuramente non garantivano una visuale chiara di chi fosse il giocatore a bordo campo. L'unica cosa certa che spiccava agli occhi dei tifosi era solo il numero di maglia.

Scaloni manda in campo Correa nel momento in cui il gioco era fermo. All'interno del rettangolo verde aveva fatto il suo ingresso lo staff medico per soccorrere un giocatore della Bolivia. Attorno a lui anche i giocatori argentini Romero e Molina. I due a un certo punto, senza un apparente motivo, sentono il boato del pubblico. Un grido ingiustificato dalle tribune dato che il gioco era fermo e non c'era alcuni motivo di esultare. Si voltano verso la panchina e non capiscono dato che vedono solo la lavagnetta luminosa dell'arbitro pronta a mandare in campo Correa al posto di Enzo Fernandez.

Leggi anche Ronaldinho è ancora il mago dei dribbling: con una finta evita il tifoso sceso in campo per una foto

Una volta illuminato il numero 10 era ormai chiaro a tutti che stesse per entrare Messi. "Meeeessi, Meeeeessi" si sentiva dalle tribune. Erano i cori dei tifosi posizionati più in alto sulle tribune dello stadio. In un video ripreso invece dal basso, quasi all'altezza del rettangolo verde, si vede chiaramente come i tifosi boliviani posti in quella zona dello stadio avessero capito subito come quel giocatore in realtà non fosse Messi. "È Correa quello!" dice qualcuno cercando di urlare facendo passaparola. L'intero stadio si renderà conto che in realtà ad entrare in campo era Angel Correa e non Lionel Messi solo dopo l'annuncio dello speaker che di fatto informava il pubblico sulla sostituzione dell'Argentina appena effettuata.