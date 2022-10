Coppa Italia oggi in TV, dove vedere le partite: Sampdoria-Ascoli e Bologna-Cagliari su Italia 1 Il programma delle partite di Coppa Italia di oggi giovedì 20 ottobre. Alle 15:00 Cremonese-Modena, alle 18:00 Sampdoria-Ascoli, alle 21:00 Bologna-Cagliari. Tutti gli orari e le informazioni su diretta TV e streaming.

A cura di Alessio Pediglieri

Giovedì 20 ottobre 2022: le partite di Coppa Italia in programma in TV e in diretta streaming. Il tabellone di giornata prevede tre partite in calendario con tre orari differenti come secondo palinsesto: alle 15.00 Cremonese-Modena, alle 18:00 Sampdoria-Ascoli e alle 21:00 Bologna-Cagliari. Si tratta dei sedicesimi di finale del torneo nazionale e la gare andranno in onda, in chiaro sulle reti Mediaset in TV e in streaming su Infinity.

Cremonese-Modena delle 15:00 vede un confronto tra neopromosse tra i grigiorossi di Alvini che sono saliti in Serie A e il Modena di Tesser aver ritrovato la Serie B dopo sei anni di assenza. Una sfida impari sulla carta con i padroni di casa che contano anche sul proprio pubblico. Alle 18:00 torna in campo la Sampdoria di Stankovic, ultima in Serie A e che ha necessità di trovare conferme. L'ultima sconfitta interna con la Roma ha fatto capire che c'è moltissimo da lavorare; di fronte un Ascoli che sta altrettanto faticando in Serie cadetta, dove milita a metà classifica con soli 12 punti dopo 9 giornate.

Infine, alle 21:00 un match che fino all'anno passato era da Serie A, Bologna-Cagliari. I rossoblù sono in crisi di gioco e risultati, anche con l'avvento di Thiago Motta in panchina. Per gli isolani, falsa partenza in cadetteria dove stanno accusando un grave ritardo rispetto alle prime posizioni (8° posto e -5 dalla vetta).

Le partite di Coppa Italia oggi in TV e in streaming

Il palinsesto di oggi, giovedì 20 ottobre prevede tre match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ecco nel dettaglio la programmazione in TV e in streaming

15:00 – Cremonese-Modena – Italia 1, Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

18:00 – Sampdoria-Ascoli – Italia 1, Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

21:00 – Bologna-Cagliari – Italia 1, Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Dove vedere Sampdoria-Ascoli in diretta TV e in streaming

La partita Sampdoria-Ascoli, in programma oggi alle 18:00 e valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia è trasmessa in diretta in TV su Italia 1, in chiaro e visibile a tutti. Chi volesse seguirla in streaming è possibile farlo in due modalità: o collegandosi al sito Sportmediaset.it oppure andando sul portale Mediaset Infinity su pc o utilizzando l'app per i dispositivi mobili. In entrambi i casi la gara è gratuita e in chiaro.

Bologna-Cagliari, dove vederla in diretta TV e in streaming

Si può vedere la partita Bologna-Cagliari di Coppa Italia in TV o in streaming? Sì, nel primo caso il canale del digitale terreste di riferimento è Italia 1. Nel secondo caso bisogna o collegarsi sulla piattaforma Mediaset Infinity oppure andare sul sito Sportmediaset.it. In entrambi i casi la gara è visibile a tutti in chiaro e senza costi aggiuntivi. Per i devices è utile l'app di Infinity con cui accedere al servizio gratuito.