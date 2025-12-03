Coppa Italia oggi in TV, dove vedere le partite in programma: si comincia con Atalanta-Genoa

Coppa Italia, il programma di oggi: orari, partite e dove vedere in TV e streaming gli ottavi di finale.

Si entra nel vivo in Coppa Italia con il calcio d'inizio del programma degli ottavi. Oggi mercoledì 3 dicembre si giocano tre partite, in altrettanti slot orari. Ad aprire la sfida sarà Atalanta-Genoa, ovvero due formazioni che hanno già cambiato allenatore con Palladino e De Rossi subentrati a Juric e Vieira. In palio i quarti contro una tra Juventus e Udinese. Alle 18 spazio al Napoli reduce dalla vittoria di Roma, contro il Cagliari. La vincente incrocerà quella di Fiorentina-Como. Spazio in serata a Inter-Venezia, con i nerazzurri favoriti. In palio poi la sfida contro una tra Roma e Torino. Ecco tutte le informazioni valide su questi match che si giocano in gara secca con diretta TV su Italia 1 e streaming su Mediaset Infinity.

Partite Coppa Italia, programma e orari tv

Il programma delle partite di Coppa Italia di oggi prevede tre match validi per gli ottavi di finale. Il programma sarà aperto dalla sfida tra l'Atalanta e il Genoa alle ore 15. A seguire dalle 18 altro confronto tra due formazioni di Serie A, ovvero Napoli-Cagliari. Chiusura in serata con Inter-Venezia.

ore 15.00 Atalanta-Genoa (Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinit)

ore 18.00 Napoli-Cagliari (Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity)

ore 21.00 Inter-Venezia (Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity)

Dove vedere Atalanta-Genoa in diretta TV e streaming

La partita tra Atalanta e Genoa si potrà vedere in chiaro, come tutte quelle di Coppa Italia. La sfida in programma alle ore 15 di oggi mercoledì 3 dicembre, sarà visibile gratis su Italia 1, senza appunto la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Gratuito anche lo streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile anche su dispositivi portatili come smartphone e tablet e fissi come computer. Telecronaca affidata a Federico Mastria e Roberto Cravero.