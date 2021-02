"Devi rispettare l'arbitro". È la frase che Leonardo Bonucci urla nei confronti di Antonio Conte. Il difensore della Juventus, in panchina in occasione della sfida di Coppa Italia contro l'Inter, è stato protagonista del battibecco con il tecnico nerazzurro. Motivo? Le proteste accese per la mancata concessione di un calcio di rigore su Lautaro Martinez (ma in base alle immagini alla moviola l'argentino dà un calcio per terra, non c'è fallo di Bernardeschi).

