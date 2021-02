Non c'è fallo da rigore su Lautaro Martinez in occasione dell'incursione in area dell'attaccante argentino. È il primo episodio da moviola del match tra Juventus e Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Capita al 10° minuto ma per il direttore di gara, Mariani, non c'è alcun irregolarità commessa nei confronti della punta argentina. La posizione dell'arbitro è tale da avere visuale libera e trovarsi a pochi metri dall'azione che susciterà le proteste da parte del tecnico, Antonio Conte. Sarà lo stesso arbitro, con un gesto molto eloquente delle braccia, a indicare che si può continuare e non c'è alcun intervento da sanzionare.

(in aggiornamento)