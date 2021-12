Conte vuole trionfare con il Tottenham ma mette le mani avanti: “Vincere in Inghilterra è difficile” Il Tottenham non vince un trofeo dal 2008, Conte cerca di chiudere questa lunga striscia negativa e punta sulla Carabao Cup, in semifinale sfiderà il Chelsea.

A cura di Alessio Morra

Antonio Conte da meno di due mesi è tornato in Premier League, è alla guida del Tottenham che cerca di portare in Champions League. L'impresa è ardua, le squadre da superare sono tante e lo svantaggio da recuperare non è indifferente, in mezzo si è messo anche il Covid, tanti contagi hanno impedito agli Spurs di disputare alcune gare. Ma Conte ha anche un altro obiettivo: quello di riportare un trofeo alla squadra londinese, che non vince nulla dal 2008 e che negli ultimi trent'anni ha vinto solo un trofeo, la Coppa di Lega.

Il Tottenham è stato capace di giocare una finale di Champions, ma non è riuscito però a vincere alcun trofeo in tutti questi anni, a secco c'è Harry Kane uno dei migliori attaccanti al mondo che è ancora ‘a zero tituli', come direbbe il suo ex allenatore Mourinho, che conquistò la finale di Coppa di Lega lo scorso anno ma non la visse perché venne esonerato pochi giorni prima di sfidare il Manchester City. Ora gli Spurs sono ancora tra le prime quattro della Carabao Cup. Mercoledì scorso il Tottenham ha battuto 2-1 il West Ham e si è guadagnato le semifinali, in cui sfiderà il Chelsea (ex squadra di Conte) ed eventualmente in finale giocherà con una tra Arsenal e Liverpool.

Conte è conscio delle difficoltà della squadra che ora è chiamata a una serie di imprese per vincere il trofeo. Raramente tra le prime quattro della Coppa di Lega ci sono state quattro big. Ma intanto, a Sky Sports UK, ha detto che è complicatissimo vincere trofei in Inghilterra, perché il livello qualitativo degli avversari è altissimo: "Raggiungere le semifinali di questa competizione perché basta vedere i nomi delle squadre che hanno raggiunto le semifinali per capire che ogni squadra vuole provare a sollevare questo trofeo. Vedo che in Inghilterra vincere un trofeo è molto difficile. Abbiamo dovuto battere una squadra importante come il West Ham e non dimentichiamo che hanno eliminato il Manchester United e il Manchester City. In Inghilterra è molto difficile vincere qualcosa".