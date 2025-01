Conte torna a parlare di Kvara: “Mi spiace perché io non ho inciso, comunque ora è ancora del Napoli”

video suggerito

Il Napoli ha vinto pure con il Verona. Il quinto successo consecutivo tiene i partenopei saldi in vetta, l'Inter è a quattro punti ma deve recuperare due partite. Nonostante la classifica, tiene però sempre banco il caso Kvaratskhelia, che nei prossimi giorni dovrebbe lasciare il club e la Serie A. Il PSG lo attende, gli ha offerto ponti d'oro, ma deve offrirli pure al club di De Laurentiis. Conte non si è nascosto e anche dopo il 2-0 al Verona ha parlato di Kvara e ha provato a spiegare meglio il suo parere, dopo le parole della conferenza stampa di sabato.

Le parole di Conte su Kvaratskhelia

Conte ha chiarito il suo pensiero. In realtà lo era già stato alla vigilia della sfida della prima giornata di ritorno, ma ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio e ha chiuso dicendo che in ogni caso, almeno per ora, Kvara è ancora un tesserato del Napoli: "Mi preme sottolineare una cosa. Io parlo in italiano, ho parlato di delusione non nei confronti del giocatore o del club, ma delusione mia. Non è che Kvara mi ha deluso o mi ha deluso il club. Pensavo di poter incidere in maniera diversa, ma mi sono reso conto che eravamo punto e a capo. Penso che un allenatore di un certo livello deve aiutare il club a prendere decisioni o deve anche consigliare i giocatori da prendere. Tutto questo senza nulla a togliere a Kvicha, che è un bravissimo ragazzo. Ognuno deve decidere il proprio destino, così come il club. Magari sono stato anche un po' presuntuoso perché pensavo di incidere in maniera più importante. È un peccato, perché stiamo parlando di un giocatore importante, forte, ma va capita pure la realtà dei fatti. Detto questo: lui oggi è un giocatore del Napoli. Poi ci sono dei passaggi da fare nell'eventualità qualcuno volesse comprarlo. Vediamo cosa accade".

Conte ha trovato il vestito adatto al Napoli

Poi il tecnico ha elogiato il suo gruppo: "Mi preme sottolineare la maturità di questo gruppo, loro hanno tenuta alta la concentrazione e voglio elogiarli. Ho un gruppo granitico", e sempre a DAZN ha parlato dell'evoluzione tattica che ha avuto il Napoli che in questi mesi ha cambiato più volte modulo: "C'è stato un cambiamento rispetto a quando siamo partiti quest'estate. Ho sempre cercato di trovare il vestito più adatto a questa squadra. Fino agli ultimi giorni di mercato eravamo senza alcuni giocatori, tre sono stati presi l'ultima settimana e abbiamo iniziato con il 3-4-2-1. Poi con l'arrivo di Lukaku e McTominay sono cambiate delle cose, con l'arrivo di Scott siamo cambiati. Siamo passati al 4-2-2-2 e poi al 4-3-3, anche se i numeri se li porta via il vento. Abbiamo vestito diversi abiti e ora siamo arrivati a questo modulo. Vedo cose che riescono sempre di più anche in allenamento. Il lavoro c'è, ma poi si deve vedere sul campo. C'è soddisfazione sia da parte dello staff tecnico che per i giocatori. C'è più fiducia, c'è più autostima. Bello vedere che tutta la rosa è coinvolta. Lobotka si è fatto male, è entrato Gilmour e lo ha sostituito bene. Buongiorno si è fatto male, gioca Juan Jesus, su di lui avevo sentito di tutto. Ora Spinazzola che ha preso il posto di Olivera".