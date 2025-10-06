Conte sbotta appena arriva in conferenza: “Mi dà fastidio, non è bello. Capisco che a Napoli è difficile”

Il Napoli arriva alla seconda sosta per le nazionali col vento in poppa conseguente alle ultime due vittorie in Champions League con lo Sporting e in campionato col Genoa, dopo la sconfitta di San Siro per mano del Milan. I campioni d'Italia sono primi in classifica assieme alla Roma e si godono un Kevin De Bruyne che per la Serie A è decisamente un lusso: il belga è stato protagonista con i due assist a Hojlund mercoledì contro lo Sporting e anche ieri il suo ingresso nel secondo tempo quando il Napoli era sotto di un gol col Genoa è stato decisivo per ribaltare la partita. Quando il pallone passa per i piedi dell'ex City si ha sempre la sensazione che possa accadere qualcosa. È esattamente questo che viene fatto notare ad Antonio Conte appena arriva in conferenza post partita ("un De Bruyne sugli scudi, possiamo dirlo?") e il tecnico azzurro non la prende bene: "Guarda, mi dà fastidio quando andate a specificare su un singolo giocatore perché secondo me è riduttivo", replica visibilmente infastidito.

Antonio Conte sbotta all'elogio di De Bruyne: "È riduttivo e non è bello neanche nei confronti di altri"

"È riduttivo e non è bello neanche nei confronti di altri, sia quando elogiate un calciatore oppure lo ammazzate, perché abbiamo visto tra Milan e stasera giocatori ammazzati, poi resuscitati e poi portati sull'altare – continua Conte, alludendo a giudizi ben diversi e meno benevoli dopo la sconfitta coi rossoneri – Io dico sempre che bisogna trovare l'equilibrio, perché l'equilibrio capisco che a Napoli è difficile trovarlo, però al tempo stesso bisogna anche un attimo essere equilibrati e cercare sempre di parlare di squadra. Io parlo di squadra, non parlo mai di singoli".

De Bruyne sostituito da Conte in City–Napoli: lì non aveva fiatato, a Milano l’ha presa male

Nessuna ombra sul rapporto col belga e sull'opinione che Conte ha di lui, ovvero di un calciatore che può fare la differenza in qualsiasi momento e alzare il livello dei suoi compagni di squadra. Prima di sbottare in conferenza, l'allenatore salentino si era espresso così in TV sul 34enne campione belga, raccontando di un feeling sempre maggiore, che necessariamente deve passare anche da momenti non tutti rose e fiori come la sostituzione presa male col Milan: "Ci stiamo capendo a 360 gradi. È un giocatore molto importante per me, abituato a giocare a certi livelli. E giocare con i quattro centrocampisti ci aiuta molto".