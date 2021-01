Metabolizzato il pareggio contro l'Udinese e la possibilità sfumata di agganciare il Milan in vetta alla Serie A, Antonio Conte si concentra sulla Coppa Italia. Alle porte dell'attesissimo derby contro i rossoneri, il mister in conferenza stampa ha voluto lanciare un messaggio ai suoi giocatori, e in particolare agli attaccanti, che dovranno essere più incisivi in zona gol.

Il mister salentino è partito proprio dallo 0-0 della Dacia Arena. L'Inter contro il Milan dovrà dimostrare maggiore cinismo, e sfruttare le occasioni da gol: "Sabato abbiamo fatto sempre noi la partita, contro una squadra fisica e votata alla fase difensiva che tre giorni prima aveva pareggiato con l'Atalanta, che poi a sua volta ha fatto tre gol al Milan. Anche in Friuli abbiamo avuto le occasioni per segnare, ma non siamo stati cinici". A tal proposito inevitabile una domanda su Lautaro, protagonista di un momento d'appannamento con qualche gol sbagliato di troppo: "A volte il portiere fa una grande parata, a volte ti dice male, ma lui non mi fa mai mancare l'abnegazione. Questa è la cosa più importante".

Quello che è certo è che l'Inter vuole vincere, per proseguire la sua avventura in Coppa Italia. Conte infatti è tornato sulle dichiarazioni di pochi giorni fa quando aveva dato "priorità" alla Serie A: "Dal punto di vista psicologico domani c'è il passaggio del turno è la cosa più importante in una competizione come la Coppa Italia, di cui abbiamo grande rispetto". Inevitabile una domanda sugli avversari e in primis sullo spauracchio numero uno Zlatan Ibrahimovic: "Servirà una prova di squadra. Ibrahimovic è un giocatore importante, ma credo che questo Milan non sia solo Zlatan. Sono una squadra composta da giocatori forti e bravi tecnicamente. Dobbiamo essere molto più cinici e determinati soprattutto quando arriviamo all’ultimo passaggio".