Inter-Milan è l'attesissima partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. Fischio d'inizio in orario alle 20.45 domani martedì 26 gennaio allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per il derby della Madonnina. La squadra di Conte reduce dal pareggio contro l'Udinese, sfida i cugini di Pioli che nell'ultimo turno di Serie A hanno perso malamente con l'Atalanta. Nerazzurri e rossoneri protagonisti di un testa a testa intrigante in campionato, agli ottavi hanno battuto rispettivamente la Fiorentina e il Torino. In palio la semifinale contro la vincente di Juventus-SPAL. La supersfida Inter-Milan sarà trasmessa in chiaro sulla Rai, ecco tutte le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Inter-Milan dove vederla in TV

Inter-Milan sarà trasmessa in TV in chiaro sulla Rai. Come accaduto per tutte le partite del trofeo, anche il derby di Milano valido per i quarti di finale di Coppa Italia sarà dunque trasmesso sull'emittente nazionale che ne detiene i diritti. Appuntamento a martedì 26 gennaio alle ore 20.45 su Rai Uno, che garantirà anche la visione del match in alta definizione sul canale 501 del digitale terrestre. Previsto come sempre, oltre al pre-partita, anche le interviste all'intervallo e nel post-match con l'analisi degli episodi da moviola.

La diretta streaming di Inter-Milan

Appassionati e tifosi potranno seguire anche il derby tra Inter e Milan in diretta streaming su dispositivi portatili e computer. Non ci sarà bisogno di sottoscrivere abbonamenti, con la Rai che garantirà la visione della partita dei quarti di finale di Coppa Italia sulla piattaforma RaiPlay, oppure collegandosi direttamente al sito del canale Rai 1. Sarà necessaria solo una buona connessione a internet per godersi il match tra gli uomini di Conte e quelli di Pioli.