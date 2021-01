Apre il derby di Milano, chiude Napoli-Spezia. La Lega Serie A ha comunicato gli orari e le date dei quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021: il tabellone si completerà domani con l'ultimo ottavo di finale in programma allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Parma. Dopo la sfida tra biancocelesti e ducali il turno sarà completato e si potrà guardare alla prossima fase. Ad aprire le danze sarà Inter-Milan, che si giocherà martedì 26 gennaio alle ore 20.45, mentre il giorno successivo si affronteranno l'Atalanta con la vincente di Lazio-Parma alle ore 17.45 e la sera (20.45) ci sarà Juventus-SPAL. Chiuderà il programma dei quarti Napoli-Spezia, che si disputerà allo stadio Maradona giovedì 28 gennaio ore 21.00.

Inutile dire che la sfida più attesa è quella tra le due squadre di Milano, che si stanno contendendo la testa della classifica e ora si troveranno di fronte per strappare il pass per le semifinali. Interessante il remake di Napoli-Spezia a distanza di poche settimana dalla vittoria in trasferta degli uomini di Italiano sul prato del Maradona. La Juventus di Pirlo ospiterà allo Stadium la SPAL, che agli ottavi ha eliminato il Sassuolo.

Le semifinali del "torneo della coccarda", che si giocheranno su 180′ e quindi con partite di andata e ritorno, si disputeranno il 3 e il 10 febbraio mentre la finale è fissata per il 19 maggio 2021 ma la sede non è stata ancora definita.

Quarti di finale: le date, gli orari e dove vederle in tv

Ecco tutti i dettagli del programma dei quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021: