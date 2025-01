video suggerito

Conte non va in tv per le interviste, il vice Stellini: “Sconvolti dalla morte di un bimbo a noi caro” L’assenza del tecnico: “È un bambino che era malato a cui abbiamo cercato di regalare momenti di gioca standogli vicino e lui ci ha regalato tanta energia” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Antonio Conte non è apparso in tv né in sala stampa per le interviste del post gara a Firenze. Il motivo è molto toccante dal punto di vista emotivo. A spiegare cosa e perché il tecnico del Napoli è stato il suo vice, Stellini, che ha parlato del grave lutto che ha colpito l'intera famiglia azzurra per la morte del piccolo Daniele, un bimbo da sempre molto vicino alla squadra e a cui gli azzurri sono rimasti vicini.

"Siamo molto felici della vittoria però abbiamo ricevuto un brutto colpo, abbiamo perso una persona a noi molto cara, molto vicina a tutto il Napoli. È un bambino che era malato a cui abbiamo cercato di regalare momenti di gioca standogli vicino e lui ci ha regalato tanta energia. Il mister non e l’è sentita di andare in sala stampa".