Il Napoli stravince con la Fiorentina, Conte primo in classifica: gol di Neres, Lukaku e McTominay Il Napoli vince 3-0 in casa della Fiorentina. Un successo pesantissimo per la squadra di Conte che ora è solitario al comando, in attesa dei recuperi di Inter e Atalanta. Gol di Neres, Lukaku e McTominay. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Napoli vince 3-0 in casa della Fiorentina e vola solitario in testa alla classifica, in attesa dei recuperi di Inter e Atalanta. Ma il messaggio che la squadra di Antonio Conte manda a tutto il campionato è potentissimo. Una partita quasi perfetta quella dei partenopei che sono passati in vantaggio nel primo tempo con David Neres e hanno chiuso i conti con le reti di Lukaku e McTominay nella ripresa. Conte chiude il girone d'andata con 44 punti.

Segna Neres, annullato un gol a Kean

I due allenatori cambiano modulo. Palladino rispolvera la difesa a tre e schiera per la prima volta in campionato l'argentino Moreno. Conte senza Kvaratskhelia e Politano gioca con il 4-2-3-1. Spinazzola, McTominay e Neres alle spalle di Lukaku. L'avvio è equilibrato, poi pian piano il Napoli prende campo. Al 15′ il Napoli passa con Olivera, l'uruguagio inizia e finisce l'azione con l'aiuto di Lukaku. Ma entrambi sono in fuorigioco. Gol annullato. Poco dopo ci prova Spinazzola, De Gea c'è.

Al 29′ il Napoli passa con un gol fantastico di David Neres che prende palla avanza, salta un paio di avversari, entra in area di rigore e con un bolide supera il portiere spagnolo, è 1-0. La reazione della Fiorentina è forte, veemente e il gol del pari al minuto 36′ quando Kean batte Meret. L'arbitro però annulla. La gioia di Kean viene smorzata, ma c'è un momento in cui tutto si frizza. Perché il VAR deve confermare l'irregolarità, il tocco con il polso c'è. Gol annullato, all'intervallo è 1-0 Napoli.

Lukaku raddoppia, Meret fenomenale

Nella ripresa c'è una fase iniziale di studio, poi il Napoli improvvisamente accelera. Neres imbastisce una bella azione, McTominay calcia male. Passa nemmeno un minuto e i partenopei si procurano un calcio di rigore. Anguissa viene steso da Comuzzo. Dal dischetto si presenta Lukaku che stavolta non sbaglia, spiazzato De Gea ed è 2-0. Palladino cambia uomini e modulo mandando in campo Gosens e Colpani. Il modulo dà dei rapidi effetti. La Fiorentina va a un passo dal gol due volte nella stessa azione, Meret è un muro ed è decisivo con due parate strepitose.

Il Napoli chiude i conti con McTominay

Neres poco dopo si divora il tris. Ma il 3-0 arriva lo stesso, segna McTominay. Lo scozzese si fa trovare al posto giusto al momento giusto. Il gol è dell'ex United, la giocata di Anguissa determinante e da voto altissimo. La Fiorentina ci prova, Palladino fa altri cambi, ma il punteggio è pesante. Il tempo scorre e la chance di rimontare svanisce. Mentre il Napoli forte di un vantaggio imponente gioca sul velluto. Conte nel finale perde per infortunio Olivera, che rischia di fermarsi per un po'.