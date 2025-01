video suggerito

L'infortunio di Olivera fa tremare il Napoli, esce zoppicando e in lacrime dopo un brutto fallo Il difensore uruguagio non ce l'ha fatta a proseguire ed è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime per il brutto colpo preso alla caviglia sinistra.

Il Napoli trema per l'infortunio capitato a Olivera, colpito duro alle spalle da Colpani nel finale di Fiorentina–Napoli. Il difensore uruguagio, autore di una grandissima prestazione, è rimasto a terra dolorante: non ce l'ha fatta a proseguire ed è uscito dal campo zoppicando per il pe ricevuto sulla caviglia sinistra. Non da solo, ha avuto bisogno d'essere accompagnato a braccia dai membri dello staff medico. E quando ha provato a mettere il piede a terra la smorfia di dolore stampata sul viso ha gelato il sangue nelle vene.

Olivera non poteva poggiare l'arto, tanto basta ad alimentare la preoccupazione per le condizioni del sudamericano che al Franchi è stato tra i migliori in campo. Calciatore di "lotta e di governo" che contro la Fiorentina ha interpretato alla perfezione il ruolo che Conte gli ha cucito addosso: difendere e affondare il colpo, proporsi anche in posizione offensiva abbastanza da calarsi perfino nelle vesti dell'ala. Bellissimo lo scambio rapido, preciso, coordinato con Lukaku che avrebbe meritato miglior sorte: la conclusione è stata precisa, letale per De Gea ma la posizione di fuorigioco in partenza del belga e dello stesso difensore ha spinto l'arbitro ad annullare quella prodezza.

Buongiorno, Kvara, Politano e adesso Olivera. Sale a quattro il numero dei calciatori infortunati tra le fila del Napoli. L'ex centrale del Torino mancherà ancora per un po' (forse 20, 25 giorni) per riprendersi completamente da un infortunio capitatogli in allenamento (frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari). Quanto al georgiano e all'esterno ex del Sassuolo e dell'Inter (entrambi assenti a Firenze) la situazione è da monitorare: Kvicha ha accusato un affaticamento muscolare e sarà rivalutato nei prossimi giorni per capire l'effettiva entità dell'infortunio; infortunio muscolare fastidioso e che comporta rischi per Politano. Per la sfida col Verona dovrebbero farcela ma si vedrà nei prossimi giorni. Ora c'è da verificare cosa è successo a Olivera.