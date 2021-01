“Non ci saranno né entrate né uscite". Sono queste le parole con cui Antonio Conte ha liquidato la domanda sulle possibili operazioni di mercato della società nerazzurra. Il tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa della vigilia del big match della 17a giornata di Serie A 2020/2021 in casa della Roma, ha parlato così della sfida contro la squadra di Paulo Fonseca: "Le partite come questa contro la Roma sono quelle partite che possono farti capire di che pasta sei fatto.Quando affronti avversari così, misuri la tua forza. Queste partite servono a misurare le nostre ambizioni, con i fatti e non con le parole. La Roma, come pure la Juventus, è nel gruppo di squadre che lottano per lo scudetto e per un posto in Champions".

L'allenatore nerazzurro è tornato anche alla sconfitta contro la Sampdoria e ha fatto riferimento alla prova della sua squadra: "Io non guardo solo il risultato, abbiamo avuto il giusto atteggiamento, l'atteggiamento contro la Sampdoria è stato sempre corretto. All'inizio stavamo dominando la partita, poi siamo andati sotto di due goal. Il risultato condiziona sempre ogni giudizio. Io ora voglio vedere il risultato".

In merito alle voci di un passaggio di proprietà e sul peso che possano avere sulla squadra, Conte ha risposto: "Le voci fuori dal campo possono influire sul rendimento? Ma guarda, sinceramente preferisco non entrare in questo discorso. Se e quando qualcuno lo vorrà fare, che lo facciano altre persone. Noi dobbiamo pensare solo al campo e dare tutto per l'Inter".

Sul momento di Arturo Vidal, che non ha dato l'apporto sperato all'Inter da quando è arrivato e nell'ultima partita è stato lasciato in panchina all'inizio: "Come ho visto Vidal? Vidal si è allenato nella giusta maniera, con grande attenzione, voglia e determinazione. Sapete benissimo che a volte uso la carota, e l'ho usata tantissime volte per Arturo, ma a volte c'è da usare il bastone. Ma sempre per migliorare". Infine anche una notizia su Matias Vecino: "Ci vorrà ancora un po’ di tempo, poi Vecino sarà integrato nel gruppo e sarà a disposizione”.