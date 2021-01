L'Inter ha travolto per 6-2 il Crotone ma per Arturo Vidal la domenica di San Siro è stata una delle peggiori degli ultimi tempi. Il centrocampista cileno è finito nel mirino delle critiche per la prestazione, per gli errori commessi (prima quella su Zanellato in occasione del vantaggio ospite, poi per il fallo da rigore su Reca) e per le parole di Antonio Conte che – in campo come nel dopo partita – non è stato affatto indulgente nei suoi confronti.

La ramanzina di Conte in campo e in diretta tv

Non sono sfuggiti né il labiale dell'allenatore (scandito dall'eco agevolato dall'assenza di pubblico), né la decisione di lasciarlo nello spogliatoio all'intervallo, né il rimprovero in diretta tv fatto dal tecnico salentino. Testa bassa e pedalare, gli dice deluso e tradito proprio da quel calciatore il cui acquisto aveva caldeggiato più di tutti. "Gioca e non rompere il c…", gli urla al momento del penalty. Poi rincara la dose: "Nessuno ha il posto ha assicurato, si alleni meglio". Al biasimo dell'allenatore si è aggiunto anche quello social dei tifosi. "Ce lo ha mandato la Juventus per distruggere la squadra", è la battuta che accomuna la maggior parte dei sostenitori.

Vidal reagisce alle critiche con un messaggio su Twitter

Qual è stata la reazione di Vidal rispetto a tanta pressione? L'ex calciatore di Juventus, Bayern Monaco e Barcellona ha affidato a Twitter la risposta rivolta ai detrattori e a Conte. Nella notte ha postato un messaggio corredato di foto che lo ritraggono sorridente e abbracciato ai compagni di squadra. "La calma è la virtù dei forti" è la frase scritta dal centrocampista con tanto di emoticon che suggerisce il silenzio e un'altra che vuole essere un segnale di forza rispetto alle critiche ricevute. Poi c'è quel segno, +3, a indicare che un'altra vittoria è stata messa in cantiere.