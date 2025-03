Conte: “La prestazione con l’Inter ci deve dar forza, ma il pareggio è una mezza sconfitta”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa la partita che il Napoli giocherà contro la Fiorentina ma è tornato sul pareggio per 1-1 contro l'Inter nello scontro diretto per lo Scudetto: "Abbiamo continuato ad allenarci nella stessa maniera, voglia. Non cambia niente in base alle parole, bisogna fare i fatti perché le parole se le porta via il vento. Ci siamo allenati sempre dando il massimo".

Il tecnico dei partenopei ha completato il discorso: "L'obiettivo, l'ho sempre detto, è rendere orgogliosi i nostri tifosi, fa piacere fare prestazioni importanti come contro l'Inter anche se poi alla fine abbiamo pareggiato, non vinto. Per chi pensa alla vittoria ed è un vincente anche un pari è una mezza delusione, anche se ottenuto contro l'Inter e meritando molto ma molto di più. Ma è sempre un pareggio, per me una mezza sconfitta, quindi ogni partita dobbiamo cercare i 3 punti, poi spesso ci siamo riusciti, altre volte abbiamo fatto più fatica come nell'ultimo mese in cui abbiamo raccolto quattro pari e una sconfitta, ma fa parte del percorso di un campionato e dobbiamo lavorare, recuperare tutti, cercare di fare anche scelte sotto tutti i punti di vista ed in alcuni momenti dobbiamo essere bravi, come stiamo facendo, a stringere i denti. Zero preoccupazioni, zero ansie e zero problemi".

Conte: "Fiorentina forte, ha fatto un ottimo mercato a gennaio"

In merito alla Fiorentina, Conte si è espresso così: "Una Fiorentina forte che ha fatto un ottimo mercato a gennaio. Poco tempo fa ha battuto l'Inter a casa e perso 2-1 fuori casa, darà filo da torcere e noi dovremo essere pronti, sapendo che passeggiate di salute non ce ne saranno. Cercando di mettere in campo quello che abbiamo e valorizzare ciò che abbiamo ora".

L'allenatore del Napoli ha parlato anche delle condizioni di McTominay, che ha dovuto fare i conti con un leggero sovraccarico nei giorni scorsi; e sulla possibilità di vedere ancora Gilmour titolare: "McTominay ha avuto un sovraccarico, per un paio di giorni si è allenato di meno. Abbiamo ancora 24 ore e cercheremo di prendere la decisione migliore col ragazzo. Gilmour ha fatto una grandissima partita contro l'Inter e sono stato chiaro coi ragazzi: nelle ultime 11 gioca chi merita, perché sono 11 battaglie e non ci sono crediti. Gilmour ha fatto bene con l'Inter e giocherà di nuovo, chi sta fuori cercherà di farmi cambiare idea".