Conte e il caso Anguissa: “Non riescono a recuperarlo”. Poi chiede una riflessione al Napoli

Antonio Conte analizza la vittoria sofferta col Genoa e lancia un messaggio alla società: “Rosa corta e troppi infortuni, dobbiamo riflettere sul mercato fatto”.
A cura di Marco Beltrami
Antonio Conte ha conquistato una vittoria preziosa in extremis in casa del Genoa. Un successo che vale tanto perché ottenuto in inferiorità numerica e soprattutto con le solite difficoltà di organico per un Napoli che ha dovuto fare a meno nella ripresa anche di McTominay. Situazioni che confermano la particolarità della stagione degli azzurri, sottolineata da Conte senza filtri, con un messaggio diretto a tutto il club. Emblematica la frase su Anguissa.

Antonio Conte polemico dopo Genoa-Napoli

È questa la stagione più difficile per il mister? Nel rispondere a questa domanda su DAZN, Conte lancia diverse stoccate tra le righe: "È sicuramente una stagione assurda, assurda. In questa stagione, se siamo persone intelligenti, tutti dovremmo fare delle riflessioni: sulla composizione della rosa, sul mercato che abbiamo fatto, su tante cose".

Con chi ce l'ha l'allenatore del Napoli

Entrando nello specifico poi delle situazioni da affrontare in casa Napoli, il tecnico è chiaro soprattutto sul caso di Anguissa: "Sul fatto che dal vivaio non possiamo attingere, perché rispetto alle altre squadre abbiamo una rosa già ridotta. In più ci sono stati tanti infortuni di lungo corso: De Bruyne, Lukaku, Anguissa, che non riusciamo, cioè non riescono a recuperarlo. Gilmour si è operato e continua ad avere problemi. Di Lorenzo adesso è fuori da due mesi, McTominay non sappiamo quando rientrerà".

Risata amara per Conte che non può che comunque complimentarsi con i giocatori a disposizione per quello che stanno facendo, in particolare per il sorprendente Vergara: "Signori, poi possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma complimenti a questi ragazzi: stanno facendo qualcosa di straordinario. Complimenti anche a chi ha avuto la possibilità, ragazzi come Vergara, che ha sfruttato l’occasione ed è cresciuto tanto in questi sei mesi. Così come era cresciuto anche Ambrosino, che però ha preferito andare a giocare in Serie B. Hanno colto l’occasione e stanno dimostrando che possono stare benissimo nella rosa del Napoli e giocarsi un posto".

E ora testa alla Coppa Italia, con il Napoli che troverà un Como più riposato: "Adesso non abbiamo altre strade: dobbiamo raccogliere un po’ i cocci e pensare alla Coppa Italia di martedì. Vogliamo andare avanti. Il Como si è riposato. Loro non hanno giocato col Milan, quindi sappiamo che sarà una partita difficilissima. Speriamo di recuperare McTominay, sarebbe una pedina importante per noi".

