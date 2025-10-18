Conte deluso: “Complimenti al Torino per la vittoria ma stasera abbiamo fatto tutto noi”

Antonio Conte ha analizzato la sconfitta del Napoli in casa del Torino: “Complimenti a loro, ma oggi abbiamo fatto tutto noi”.

Il Napoli ha perso 1-0 in casa del Torino e al termine della partita Antonio Conte ha commentato così il match ai microfoni di DAZN: "Nel primo tempo abbiamo mosso bene la palla e creato diverse occasioni, ma ci siamo limitati a essere esteticamente belli. Anche il gol subito è nato da una nostra iniziativa. Complimenti al Torino, ma oggi abbiamo fatto tutto noi".

Gli azzurri hanno iniziato la trasferta di Torino con qualche difficoltà, costretto a fare a meno di Hojlund e McTominay. Antonio Conte ha dovuto quindi modificare l’undici titolare prima di affrontare un match che si è concluso con la sconfitta degli azzurri per 1-0, deciso dal gol dell’ex Simeone, tra i più attesi in campo. Nonostante un Torino in difficoltà in campionato, la squadra granata è riuscita a imporre il proprio gioco e a strappare i tre punti.

Conte: "Il gol che abbiamo subito è nato da un nostro errore"

Il tecnico ha poi aggiunto: “All’inizio della stagione avevo parlato di concetti normali per chi costruisce un progetto nuovo. Dobbiamo giocare ogni tre giorni, non abbiamo tempo di fermarci: l’unico modo per crescere è lavorare e migliorare partita dopo partita. Serve pazienza per vedere progressi concreti”.

Sull’azione che ha portato al gol, Conte ha spiegato: “Il gol che abbiamo subito è nato da un nostro errore: Gilmour tocca la palla e mette in moto Simeone, non è un’azione creata dal Torino.”

Infine, il tecnico ha sottolineato: “Giocando così alti inevitabilmente concediamo spazio. Siamo la squadra che domina il possesso palla e attacca di più nell’ultimo terzo di campo, quindi dobbiamo essere bravi a difendere con ampi spazi alle spalle e migliorare nei duelli.”