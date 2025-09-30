Conte chiude il caso De Bruyne ma non fa sconti: “Patti chiari e amicizia lunga si dice a casa mia”

Antonio Conte ha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro lo Sporting Club e ha chiuso il caso De Bruyne: “Tutto chiarito, patti chiari e amicizia lunga si dice a casa mia”.

Antonio Conte ha parlato alla vigilia della partita di Champions League contro lo Sporting Club e ha chiuso il caso De Bruyne dopo le parole del post-partita con il Milan in merito alla reazione del calciatore belga alla sostituzione: "Non mi piace parlare di singoli calciatori. Contro il Milan, da un punto di vista della prestazione, sono rimasto più soddisfatto di domenica scorsa che delle due partite dell’anno scorso dove soffrimmo tanto. Domenica la prestazione c’è stata, ci sono state due disattenzioni su cui dobbiamo lavorare, siamo andati a San Siro a dominare la partita e non è all’ordine del giorno. Kevin se fa bene la squadra fa bene lui, sennò il contrario. Sappiamo cosa ci può dare, va supportato e cerchiamo di trovare giusti equilibri. Si passa da eccessi assurdi, io devo cercare le soluzioni migliori e questo sarà un anno complesso, perché c’è da giocare ogni tre giorni e inserire nove giocatori".

L'allenatore della squadra campione d'Italia ha sentenziato così sulla vicenda: "Già tutto chiarito con De Bruyne, come si dice a casa mia: patti chiari e amicizia lunga. È già chiusa la situazione".

Nelle ore precedenti alla conferenza era uscita l'indiscrezione sul discorso a tutta la squadra fatto da Conte, che ha ricordato l'importanza del gruppo e non dei singoli: l'allenatore salentino si sarebbe soffermato sul fatto che reazioni possono essere tollerate una volta ma se dovessero ripetersi la reazione non sarà la stessa.

Conte: "Si può pensare a Elmas terzino"

Sulla situazione della squadra tra indisponibili e infortunati, Conte ha aperto ad una : "Spinazzola e Olivera hanno fatto ieri allenamento differenziato; cercheremo di recuperarli in tutti i modi perché è un’emergenza importante questa. Per fortuna c’è Gutierrez che comunque ci dà una possibilità a sinistra; dovremo cercare, se non fossero indisponibili, una soluzione: se avete un’idea datemela sul cambio modulo. Bisogna sperare che la partita non riservi sorprese a livello di problematiche. Faremo delle valutazioni e rischieremo qualcosa se c’è da rischiare. Si può pensare a Elmas terzino".

Sulla sconfitta di Milano, Conte non ha dubbi: "Abbiamo analizzato benissimo la partita, visto che avevamo tempo e chi doveva recuperare dalla partita non ha fatto chissà che allenamento. Le conclusioni sono che abbiamo fatto meglio in questa partita che in quelle dell’anno scorso con il Milan, solo che le avevamo vinte soffrendo. Abbiamo giocato dominando, però non siamo stati così attenti come lo siamo stati in passato, dobbiamo essere più bravi e migliorare in determinate situazioni“.