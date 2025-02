video suggerito

Conte aveva indicato Zaccagni per il dopo Kvaratskhelia: l'indiscrezione di mercato prima di Lazio-Napoli La vigilia del big match dell'Olimpico tra Lazio e Napoli di sabato 16 febbraio è stata movimentata da una indiscrezione sull'ultima sessione di calciomercato. Secondo cui Mattia Zaccagni era stato indicato da Conte in persona quale il naturale sostituto di Kvaratskhelia. Ritrovandosi in rosa, Okafor.

A cura di Alessio Pediglieri

Sabato 15 febbraio, il Napoli capolista di Antonio Conte sfiderà all'Olimpico la Lazio, con l'obiettivo di difendere ancora una volta il primato solitario da un'Inter che si è riportata sotto a solo un punto dopo il pareggio dei partenopei a Udine. Una trasferta complicata, la cui vigilia si è animata della classica indiscrezione dell'ultimo mercato invernale: De Laurentiis ha chiamato Lotito per avere Mattia Zaccagni, richiesto da Conte in persona per il dopo Kvaratskhelia. Che ora il Napoli si ritroverà avversario nell'ennesima sfida che vale un pezzo di tricolore.

Il mercato invernale del Napoli ha sentenziato che la discussa partenza di Kvaratskhelia verso il PSG non è stata colmata da un acquisto che ne potesse coprire la falla offensiva creatasi. All'ultimo istante, dalla Milano rossonera, è arrivato Okafor, la punta svizzera che il Milan aveva precedentemente provato a cedere al Lipsia e che poi ha virato verso il Vesuvio, andando a rimpinguare la rosa di un Conte manifestatamente insoddisfatto.

Una realtà davanti agli occhi di tutti, che ha caratterizzato in negativo la campagna acquisti di riparazione di un Napoli che si ritrova ora a difendere la propria leadership in classifica senza uno dei suoi uomini di maggior talento e di fronte ad un'Inter che è subito rinata dopo il terribile KO dl recupero di Firenze. Prossimo ostacolo la Lazio sorprendente di Baroni in piena corsa per un posto al sole in Champions League e pronta a fare il classico sgambetto agli azzurri di fronte ad un Olimpico tutto esaurito. Con un protagonista in più: Mattia Zaccagni che le ultime indiscrezioni di mercato, hanno dato vicinissimo proprio al Napoli e solo al fotofinish rimasto a Roma.

Il presidente del Napoli, De Laurentiis avrebbe infatti chiamato il suo alter ego laziale, Claudio Lotito perché Antonio Conte aveva indicato per il dopo-Kvaratskhelia proprio Mattia Zaccagni, ritrovandosi alla fine del mercato, Okafor. Il tecnico dei partenopei aveva dunque individuato il giocatore georgiano alla volta di Parigi e – a quanto rivela il Messaggero – c'è stato più di un semplice sondaggio, con il Napoli che ha messo sul piatto un'offerta da 20 milioni. Rispedita al mittente dalla Lazio, con grande disponibilità di Zaccagni, favorevole a continuare il matrimonio in Capitale. Dove il Napoli da possibile rinforzo, se lo ritroverà da avversario diretto.