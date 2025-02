video suggerito

Cosa è successo all’Inter contro la Fiorentina: una serie di errori impressionanti Sui 3 gol presi dai nerazzurri al Franchi ci sono pesanti responsabilità dei singoli ed errori inspiegabile per una squadra come quella di Inzaghi. Basta vederli per capire perché il tecnico ha esclamato: “Abbiamo sbagliato tutto”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Abbiamo sbagliato tutto", è la frase emblematica pronunciata da Simone Inzaghi a corredo della sconfitta dell'Inter subita la Franchi contro la Fiorentina. Il risultato (3-0) è pesante, la prestazione lascia un groppo in gola. Cosa è successo ai nerazzurri? Le parole del tecnico spiegano bene, meglio di ogni altra analisi tattica, la brutta serata (la sfida di lunedì sera, sempre contro la Viola, dirà se è stato un episodio o c'è da preoccuparsi) dei nerazzurri.

Una serie impressionante di errori ha spianato la strada ai meriti della squadra di Raffaele Palladino che ha avuto il merito di non disunirsi nonostante le difficoltà: aveva gli uomini contati, se li è fatti bastare conquistando una vittoria che la spinge in zona Champions e, al tempo stesso, fa un assist al Napoli nella corsa scudetto.

Basta dare un'occhiata alla sequenza videoclip delle reti per comprendere come l'Inter fosse completamente sfasata: l'azione del gol annullato è stata un fuoco fatuo, quel che s'è visto dopo s'è rivelato assolutamente disarmante. Il primo fotogramma mette in risalto la lettura in ritardo (e sbagliata) che c'è sul cross poi girato a rete da Ranieri. L'Inter è tutta schiacciata nella propria area, il difensore della Fiorentina approfitta della ‘distrazione' di Frattesi che non trova né il tempo né la mattonella giusta per fermarlo. E Sommer vede la palla sfilargli sotto il naso, a fil di palo.

Il colpo di grazia arriverà poco dopo per la doppietta di Kean che cala come una sentenza sui nerazzurri. In entrambe le azioni l'Inter si fa del male da sola. Nella prima è palese la responsabilità da parte del portiere, Sommer, che al Franchi è stato più croce che delizia. Se nel primo tempo mostra prontezza si riflessi e respinge d'istinto una ‘capocciata' destinata in porta, nel secondo ci mette molto del suo sulla conclusione dell'ex attaccante della Juve. la girata di testa non sembra irresistibile e il portiere svizzero muoversi in ritardo, prendendo gol sul palo che controllava.

Grossolano anche l'episodio che ha messo i nerazzurri spalle al muro, costringendoli a uscire dal campo a capo chino. Un clamoroso errore commesso da Dimarco in fase di disimpegno regala l'assist decisivo e fatale alla punta viola. Il difensore dell'Inter e della Nazionale riceve palla e, pressato dagli avversari, la passa all'indietro ma non si accorge che sulla traiettoria c'è Kean e che i compagni di squadra sono presi in contropiede. La ciliegina sulla torta (in senso negativo) la mette ancora una volta Sommer con un'uscita improvvida: cosa ci faceva fuori area? Kean ringrazia, il Napoli pure.