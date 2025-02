video suggerito

Inzaghi non trova scuse per il crollo dell'Inter con la Fiorentina: "Siamo stati insufficienti" Inzaghi si prende le colpe del pesante KO dell'Inter in casa della Fiorentina: "È mancato tutto, corsa, determinazione, aggressività. Abbiamo meritato la sconfitta. Il responsabile sono io"

A cura di Ada Cotugno

L'Inter cade al Franchi contro una Fiorentina incerottata. Era difficile immaginare un risultato del genere, eppure i nerazzurri sono stati completamente travolti dal gol di Ranieri e dalla doppietta di Kean che hanno firmato il 3-0 finale, un risultato netto che ha impedito ai ragazzi di Simone Inzaghi di agganciare il Napoli in testa alla classifica. L'asterisco è stato finalmente tolto ma adesso cominciano giorni di grande riflessione, soprattutto perché la stessa partita verrà giocata a una manciata di giorni di distanza, una vera beffa del calendario.

Inzaghi avrò qualche giorno di tempo per mettere insieme le idee e cercare il modo migliore per riscattarsi contro la Fiorentina a San Siro nel posticipo di lunedì, con la speranza di ottenere un risultato completamente diverso. Ma nel frattempo l'allenatore si prende tutte le responsabilità di questo pesante KO.

Inzaghi si prende tutte le responsabilità

Poche volte si era visto Inzaghi così, a testa bassa e pronto a prendersi tutte le colpe della sconfitta. Ai microfoni di SkySport non ha cercato nessuna scusante: "Tecnicamente siamo stati insufficienti, lenti nel muovere la palla. Già nel primo tempo hanno sfiorato il vantaggio, nel secondo tempo non siamo stati bravi ad organizzarci. Torniamo a casa sconfitti e feriti, con le teste basse. Mancano ancora 45 punti. Ripartiremo più forti di prima" .

L'allenatore dell'Inter sa benissimo cosa è andato storto in questa partita ed è pronto a prendersi le sue colpe per un risultato disastroso: "È mancato tutto, corsa, determinazione, aggressività. Abbiamo meritato la sconfitta. Il responsabile sono io, analizzeremo. Non è il momento di fare drammi, questa squadra non finisce qua, l'ultima sconfitta in campionato era 4 mesi fa. Non voglio alibi sulla sconfitta, non abbiamo messo in campo niente".