Kean alla Fiorentina è diventato un bomber: “La Juve mi rimpiange? Qui ho trovato chi crede in me”

A cura di Alessio Morra

La Fiorentina ha battuto 3-0 l'Inter. Un successo pesantissimo per i viola che salgono al quarto posto, alla pari con la Lazio. Dietro c'è la Juventus. Un risultato importante anche per il Napoli, che resta al comando anche a parità di partite con i nerazzurri. Mattatore assoluto è stato Moise Kean, autore di una doppietta. L'attaccante di Palladino è salito a quota 15. Lui che lo scorso anno non ne aveva segnato nemmeno uno con la Juve, che ora probabilmente lo rimpiange.

Doppietta in Fiorentina-Inter per Kean

I viola si sono ripresi dopo un mese e mezzo di difficoltà. La partita con l'Inter è stata perfetta, al di là del rotondo successo. Kean nel primo tempo era andato vicino al gol, ma Sommer si era superato. Nella ripresa l'attaccante della nazionale ha siglato una doppietta, meglio di lui in questa Serie A solo Retegui (16). Kean vola ed è il trascinatore di questa splendida Fiorentina, che se lo gode.

Zero con la Juve nella scorsa stagione: già 15 con la Fiorentina

Questo è un Kean totalmente differente da quello visto in passato. Con la Juventus lo scorso anno non trovò in campionato mai la via della porta, con undici gol in Serie A nelle ultime tre stagioni. Ora è cambiato tutto. Dopo la partita, nell'intervista rilasciata a Sky, a Kean è stata posta una domanda. Gli è stato chiesto se c'è qualcuno che lo rimpiange, ovviamente alla Juventus. Lui ha nicchiato dicendo: "Pensi che ci sia qualcuno che ti stia rimpiangendo? Non so di cosa stai parlando".

Kean: "C'è una squadra che crede in me"

Kean non fa polemica, mantiene grande signorilità mentre ottiene (a inizio febbraio) già il record di gol in una singola stagione: "Ho trovato una squadra che crede in me e un po' di fiducia. Mi trovo benissimo". La Fiorentina, come ha detto invece a DAZN, gli ha dato tanto e spera di ripagare il calore con un grande traguardo: "A Firenze ho trovato una famiglia, fa tanto e avevo bisogno di questo. L'obiettivo è far bene e portare la Fiorentina dove merita. Mi ha dato una grandissima chance, spero di ripagare".