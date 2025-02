video suggerito

Palladino svela lo schema sul gol di Ranieri: così è nato il trionfo della Fiorentina sull’Inter Raffale Palladino nell’intervista post partita a DAZN ha svelato com’è nato il gol di Luca Ranieri: l’allenatore della Fiorentina ha raccontato lo schema che dato il via al trionfo della Viola sull’Inter. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cross perfetto di Mandragora tra l'area piccola e la linea dei 16 metri, Ranieri arriva in corsa e al volo manda la palla in gol. Urla la Fiesole, urla Firenze. Inter al tappeto. Da questo episodio si è concretizzata la vittoria della Fiorentina sulla squadra campione d'Italia in carica nel recupero della 14^ giornata. Il successo della Viola è netto e tiene la squadra di Simone Inzaghi a -3 dalla vetta della classifica mentre i toscani agganciano il quarto posto.

Una prestazione superlativa da parte degli uomini di Raffale Palladino, che ha svelato com'è nato lo schema che ha portato al gol di Luca Ranieri: l'allenatore della Fiorentina ha raccontato il modo in cui è nata l'idea che ha portato al primo gol la sua squadra e ha dato il via al trionfo della Viola sull'Inter.

Palladino svela com'è nato il gol di Ranieri: "Uno schema provato ieri"

Raffale Palladino nell'intervista post partita a DAZN ha svelato com'è nato il gol di Luca Ranieri: l'allenatore della Fiorentina ha raccontato lo schema che dato il via al trionfo della Viola sull'Inter: "Il gol di Ranieri era uno schema provato ieri in allenamento, abbiamo realizzato quanto provato, a volte riesce a volte no, ringrazio lo staff e i ragazzi perché oggi è riuscito, a volte quello che si prova in settimana si mette in campo e sono contento abbia portato al gol".

Ranieri è partito fuori dall'area di rigore, molto fuori, e l'uomo che copriva la zona di campo dove il capitano della Fiorentina ha colpito al volo, cioè Frattesi, non è stato reattivo nella marcatura: una disattenzione molto grave da parte del centrocampista nerazzurro che ha permesso alla Fiorentina di portarsi sull'1-0 e di incanalare la partita sui binari a lei più consoni. Da sottolineare l'errore ma, allo stesso tempo, bisogna elogiare la perfetta esecuzione dello schema: il numero 6 ha preso il tempo benissimo e ha colpito il pallone in modo tale da mandarlo verso il primo palo della porta avversaria.

La squadra di Raffaele Palladino fino a quel momento era stata bravissima a togliere tutte le linee di passaggio all'Inter e ha sempre rallentato la manovra nerazzurra, rendendo il possesso palla sterile e fine a se stesso. La Viola, invece, si è dimostrata pericolosa e in grado di far male ad ogni ripartenza ogni volta che recuperava il pallone, sia nel primo che nel secondo tempo.

La cura dei dettagli ha permesso alla Fiorentina di portare a casa una vittoria insperata ma importantissima per la classifica e per il morale in vista del rush finale per la corsa ad un piazzamento Champions League.