Alla vigilia della partita contro la Fiorentina, in programma sabato sera alle ore 20.45, il tecnico dell'Inter Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa dove ha parlato innanzitutto dei nuovi, ma anche di Ivan Perisic che è tornato e rimarrà: "Sono contento per Ivan perché ha fatto una grande esperienza che lo ha portato a vincere tre trofei: è tornato con grande volontà, voglia di giocare e mettersi al servizio della squadra e sono contento di questo. Quando c’è questo entusiasmo alla fine diventa più facile per l’allenatore". Poi parole dolci per Arturo Vidal: "Sta bene, è arrivato in buone condizioni fisiche, tatticamente è un calciatore che ha giocato con me ma stiamo facendo cose nuove rispetto al passato. Ai sta inserendo bene, è molto intelligente, ha grande mentalità e può fare tutto".

Pirlo è grande uomo e un grande professionista

L'Inter lotterà per lo scudetto e lo contenderà alla Juventus e si troverà a sfidare Andrea Pirlo, a cui è legato da grande affetto e da tanta stima – sono stati assieme alla Juventus. Per il ‘Maestro' solo parole d'elogio: "Nutro grande affetto per Andrea come uomo e professionista. Come detto in precedenza, vedere alcuni miei calciatori diventare allenatori ti porta a pensare che il tempo per me stia passando, mi fa comunque piacere per lui".

Inter-Fiorentina

L'Inter farà il suo esordio in campionato contro i viola, che hanno già vinto la scorsa settimana (1-0 al Torino). Rispetta molto la squadra di Iachini il tecnico nerazzurro che annuncia la presenza dal primo minuto di Hakimi:

Affrontiamo una squadra forte che ha operato bene con un tecnico preparato. Una partita dove dovremo fare grande attenzione. Hakimi è un calciatore che ha delle potenzialità importanti, ma come per tutti i nuovi arrivi ci vuole un po’ di tempo per entrare in determinati meccanismi. Siamo organizzati tatticamente, c’è da lavorare ma è un giocatore che ha dimostrato le sue potenzialità. Abbiamo tre gare in 10 giorni alcune le giocherà altre entrerà non so se domani partirà subito o no.

Nessuna incomprensione con la società

Il tecnico poi è tornato a parlare delle polemiche dello scorso anno in cui Conte fu molto critico nei confronti della società. Tutto è stato spazzato via, le parti si sono confrontate e si va avanti. Con un obiettivo comune: vincere. L'Inter vuole tornare a essere protagonista: