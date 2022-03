Conor McGregor si vede già presidente e allenatore del Chelsea, ma i conti non tornano: “Al limite” Conor McGregor ha condiviso un video in cui il suo alter ego virtuale si mostra già presidente e allenatore del Chelsea. I conti però non tornano, patrimonio alla mano.

Mentre tutto il mondo aspetta il suo ritorno nell'ottagono in questo 2022, Conor McGregor ha trovato ancora una volta il modo di far parlare di sé. Il lottatore irlandese che ci ha abituati a comportamenti sopra le righe (basti pensare all'aggressione romana a Francesco Facchinetti) e a dichiarazioni particolari, ha conquistato la scena nelle ultime ore per il suo interesse all'acquisto del Chelsea. Il club londinese infatti potrebbe presto cambiare proprietà dopo che Roman Abramovich in una nota ufficiale ha confermato le voci sulla volontà di cedere i Blues, con la possibilità di devolvere almeno parte del ricavato alle famiglie delle vittime della guerra in Ucraina.

McGregor e i messaggi sull'acquisto del Chelsea da Abramovich

Ma quella del magnate russo, da sempre considerato uno degli oligarchi russi più vicini al presidente Putin, è una volontà concreta o una mossa strategica anche alla luce della minaccia di sanzioni imposte dal governo del Regno Unito? Mentre il mondo e in primis i tifosi del Chelsea, s'interrogano sul destino del club londinese, ecco spuntare McGregor che sui suoi seguitissimi canali social, ha postato l'immagine di una chat Whatsapp, in cui scrive al suo interlocutore: "Il Chelsea è in vendita per 3 miliardi di sterline, compriamolo". Il tutto accompagnato poi dalla didascalia "Voglio esplorare questo".

Anche in questo caso, sono tanti i dubbi in merito alla reale volontà del lottatore irlandese che in passato ha espresso già il desiderio di acquisire il Manchester United, club di cui si è detto grande tifoso. Fatto sta, che le sue parole inevitabilmente hanno fatto molto rumore. Anche perché Conor McGregor si è spinto oltre, postando un curioso video sul suo profilo Twitter. La stella della UFC ha pubblicato un contenuto probabilmente realizzato da un fan, in cui il suo alter ego virtuale e animato (sfruttando il videogioco FIFA 22) veste i panni non solo di presidente ma anche di allenatore del Chelsea. Nello stesso si vede McGregor alle prese con conferenza stampa, chiacchierate con i giocatori come Kovacic e Mount e infine anche con il patron uscente Abramovich. La didascalia anche in questo caso è un invito a crederci, ovvero "Spingilo al limite".

Quanto guadagna Conor McGregor, a quanto ammonta il suo patrimonio

Ma parlando in soldoni, Conor McGregor a livello economico ha la possibilità di acquistare il Chelsea? A quanto pare Abramovich ha messo in vendita la società londinese per una cifra di circa 3 miliardi di sterline (ovvero più di 3.5 miliardi di euro). Una somma monstre, che rappresenterebbe un investimento impossibile anche per il lottatore che è uno degli sportivi più ricchi del mondo. Il 33enne infatti negli anni ha visto crescere in maniera esponenziale il suo patrimonio grazie ai diritti televisivi degli eventi pay-per-view: ha guadagnato mediamente tra i 25 e i 50 milioni di sterline per ogni combattimento, incassando addirittura 130 milioni di sterline in occasione dell'incontro con Floyd Mayweather.

Inoltre poi ha tratto profitto anche dalla cessione della quota di maggioranza dell'azienda che produce il whisky Proper 12, per un patrimonio totale che oggi si aggirerebbe sui 180 milioni di sterline. Troppo poco dunque per consentirgli di acquistare il Chelsea da solo. Una soluzione potrebbe essere rappresentata, dalla possibilità di guidare una cordata e fare affidamento su altri investitori.