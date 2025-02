video suggerito

Conceiçao ribalta il Milan per la sfida con l'Empoli: esclusioni eccellenti e scelte drastiche Dopo la rivoluzione nell'ultima sessione di mercato, Sergio Conceiçao è orientato a rivoluzionare la formazione del Milan in vista del match di campionato contro l'Empoli: tra esclusioni eccellenti (di Leao e Reijnders) e scelte drastiche, le decisioni prese dall'allenatore sembrano destinate a destare grande clamore.

A cura di Michele Mazzeo

Che nessuno abbia il posto garantito nel Milan, Sergio Conceiçao lo ha messo subito in chiaro fin dal suo arrivo sulla panchina rossonera. Chi ha avuto da ridire sulle scelte del tecnico lusitano è stato accompagnato alla porta nell'ultima sessione di calciomercato (vedi Calabria e Morata) che, nel finale, gli ha regalato rinforzi importanti.

E ora, dopo aver puntato sulla vecchia guardia nel match di Coppa Italia contro la Roma, nel match della 24ª giornata della Serie A 2024-2025 in casa dell'Empoli si vedrà la prima versione del nuovo Milan. E, stando alle indicazioni arrivate dall'allenamento della vigilia, non mancheranno le sorprese con le decisioni prese dall'allenatore che sembrano destinate a destare grande clamore.

Al netto del fatto che inevitabilmente nelle scelte di Conceiçao abbia influito anche la volontà di risparmiare qualcuno in vista dell'andata del playoff di Champions League sul campo del Feyenoord (in programma mercoledì), le quasi certe esclusioni dall'undici titolare di Rafael Leao e Tijani Reijnders non passeranno di certo inosservate e suoneranno anche come un campanello d'allarme per i due calciatori che fino ad oggi si sono sentiti intoccabili ma che, con gli arrivi di Joao Felix, Riccardo Sottil e Santiago Gimenez, dovranno ora fare i conti con una concorrenza molto più pericolosa di quella che avuta fin qui in stagione.

Secondo quanto filtra da Milanello infatti contro l'Empoli, Sergio Conceiçao sembra orientato a rivoluzionare il Milan con una inedita trequarti composta da Pulisic (che si sposta sulla fascia sinistra al posto di Leao), Joao Felix (al centro al posto di Rejinders) e Sottil (a destra come provato nell'ultimo allenamento prima del match) alle spalle di Abraham (al momento favorito per una maglia da titolare su Gimenez) e con la linea difensiva che dovrebbe vedere Kyle Walker e Theo Hernandez sulle fasce e la coppia di centrali formata da Gabbia e Thiaw (con Tomori e Pavlovic in panchina). Conferme invece per quanto riguarda la porta (ci sarà Maignan) e la diga di centrocampo con Musah (che sarà squalificato per la sfida di Champions) al fianco di quello che ad oggi appare l'unico vero intoccabile negli schemi del tecnico rossonero, vale a dire Youssouf Fofana.