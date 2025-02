Conceiçao non ha pietà del suo Milan: “Presi due gol ridicoli, i tifosi hanno ragione a contestare”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Sergio Conceiçao non utilizza mezze parole per definire la sconfitta del Milan con il Torino, maturata per due imbarazzanti errori difensivi che alla fine hanno condizionato il risultato. Un'autorete su pasticcio che ha visto coinvolto anche Maignan, poi il raddoppio su una dormita colossale su punizione. Troppo, per una squadra che ancora una volta dimostra di non avere continuità né autostima sufficiente per rialzare la testa: "I tifosi hanno tutte le regioni del mondo per contestare, abbiamo preso due gol ridicoli".

Il tecnico rossonero non ha mezze parole, di fronte ad una sconfitta così disarmante: "Gli episodi sono veramente incredibili ma dobbiamo essere uniti ed essere forti: dispiace per tutti i tifosi del Milan" continua Conceiçao "e anche se il migliore in campo è stato il loro portiere e noi abbiamo tirato 30 volte, sono accadute troppe cose strane in campo che mettono KO anche i giocatori. Dobbiamo essere più forti di questi episodi".

Il pensiero di Conceiçao va ai tifosi che oramai sono sul piede di guerra per le troppe occasioni perse e il mancato riscatto post eliminazione Champions: "Hanno ragione, hanno ragione, hanno tutta la ragione del mondo di protestare" prosegue il tecnico del Milan. "Non serve dire niente. È contro di noi che siamo qua e non vinciamo: normale che loro abbiano un'esigenza sempre grande. Non siamo soddisfatti quando arriva la critica sulla dirigenza, o sui calciatori o sullo staff. Noi siamo il Milan e prendiamo le critiche tutti insieme, ma hanno ragione loro".

Poi sui singoli in campo e le scelte compiute, tra cui un Leao rimasto negli spogliatoi nel secondo tempo: "E' stata un po' la mia decisione e un po' vederlo in difficoltà fisica. Rafa non era al meglio e grazie al cielo ci sono altri giocatori. Non puntiamo su un giocatore soltanto, tutti sono importanti. Non bisogna andare però ad analizzare le sostituzioni o le formazioni che un tecnico fa, perché quando prendi due gol così ridicoli qualsiasi squadra soffre"