Conceicao costretto a farsi medicare dopo la Supercoppa: un giocatore del Milan l'ha colpito Sergio Conceicao si è fatto medicare dopo la vittoria del Milan in Supercoppa Italiana. Il tecnico portoghese è stato colpito accidentalmente da uno suo giocare durante i festeggiamenti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sergio Conceicao è stato indubbiamente il grande protagonista della vittoria targata Milan in Supercoppa Italiana. Il tecnico portoghese si è presentato così ai suoi nuovi tifosi a una manciata di giorni dal suo arrivo ufficiale in rossonero al posto dell'esonerato Paulo Fonseca. Un successo importante per lui riconosciuto anche dallo stesso Zlatan Ibrahimovic il quale l'ha esaltato nello spogliatoio davanti a tutta la squadra e alla delegazione rossonera. Ma i festeggiamenti nel post Inter-Milan non sono andati così bene per Conceicao.

Il tecnico dei rossoneri infatti, come mostrato in un video diventato virale sui social, è stato costretto a ricorrere alle cure mediche dello staff sanitario del Milan a seguito di un colpo subito all'altezza della caviglia del piede destro. Nelle immagini infatti si vede Conceicao seduto sulle panchine dello stadio di Riyad mentre uno dei collaboratori medici del Milan applica una sorta di bendaggio sulla parta interessata. Si tratta di un colpo subito da Emerson Royal che durante i festeggiamenti non nota l'arrivo dell'allenatore e lo colpisce in pieno.

A spiegare cosa sia accaduto in quel momento è stato lo stesso allenatore del Milan. Nel corso della conferenza stampa infatti al tecnico viene chiesto proprio se stesse bene. Scherzando Conceicao ha spiegato: "Emerson mi ha fatto un'entrata da rosso, mi ha fatto veramente male". Nel video infatti si vede proprio il terzino rossonero raggiungere l'allenatore per sincerarsi delle sue condizioni fisiche. Conceicao gli mostra il taglio e una volta scusato, Emerson stringe il suo tecnico che senza alcun problema prova a non fargli pesare la cosa abbracciandolo simpaticamente.

Conceicao ha vissuto una notte a dir poco concitata

Un siparietto particolare, unico e se vogliamo anche goliardico accompagnato infatti anche dalle risate di Davide Calabria che col sorriso sul volto ha provato a capire cose avesse avuto Conceicao. Una serata del tutto intensa per l'allenatore portoghese che, come spiegherà poi nel video finale Zlatan Ibrahimovic, pare abbia anche rotto una televisione. Conceicao ha rubato completamente la scena esibendosi poi anche nel consueto balletto con sigaro che ha ripetuto due anni dopo la vittoria del titolo in Portogallo sulla panchina del Porto.