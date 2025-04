video suggerito

Alla Juventus i riscatti di Conceicao, Kolo Muani e Veiga sono in bilico: la strategia dei bianconeri La Juventus in questo momento starebbe valutando bene cosa fare con i giocatori in prestito da riscattare. Il futuro di Conceicao, Kolo Muani e Veiga è in bilico. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus ha chiuso l'ultimo turno di campionato con un pareggio in casa della Roma di Ranieri. All'Olimpico i bianconeri si sono mostrati più propositivi pur non schierando in campo diversi giocatori che fino a poco tempo prima hanno fatto parte dell'undici titolare di Thiago Motta. Con Tudor infatti sia Conceicao che Kolo Muani sono rimasti in panchina con il francese entrato solo nel finale. Il nuovo allenatore sta dando maggiore spazio a Vlahovic come unica punta mentre il portoghese è stato tagliato dal nuovo modulo. Ma cosa accadrà adesso?

Sui social il figlio dell'allenatore del Milan si è sfogato lasciando capire come in questo momento l'umore non sia dei migliori. La Juventus, attraverso le parole di Giuntoli aveva assicurato che Conceicao sarebbe stato riscattato ma al momento anche la sua permanenza non sembra scontato. A lui si aggiungono anche Kolo Muani e Renato Veiga il cui impatto è stato sicuramente positivo. La sensazione è che la qualificazione in Champions abbia "congelato" in questo momento la situazione relativi ai riscatti dei tre calciatori.

Conceicao con la maglia della Juventus.

Secondo Sky la Juventus avrebbe comunicato al PSG che Randal Kolo Muani a fine stagione tornerà alla base. La Juventus per il francese tra ingaggio, commissioni e il milione pagato ai parigini ha dovuto sborsare qualcosa come 10 milioni di euro per portarlo temporaneamente a Torino. Il mancato approdo alla fase successiva della Champions ha quasi del tutto spento le possibilità che i bianconeri possano riscattarlo a una cifra sicuramente considerevole. Stesso discorso vale anche per lo stesso Conceicao nonostante le parole di Giuntoli.

Leggi anche La nuova strategia di Tudor per recuperare Koopmeiners: passerà un periodo di pausa alla Juventus

Renato Veiga in maglia bianconera.

Il futuro di Kolo Muani, Conceicao e Veiga alla Juventus: la strategia del club

Il dirigente bianconero aveva fatto sapere che la permanenza del giocatore non sarebbe in discussione ma La Stampa fa sapere come anche per il portoghese in questo momento sia tutto fermo. L'esterno è costato 7 milioni di euro per il prestito ma il Porto ne vorrebbe altri 35 per cederlo. Discorso rimandato anche per Renato Veiga: ingaggio e commissioni sono state pagate dal Chelsea, la Juventus ha dovuto sborsare in tutto 4 milioni di euro per portarlo a gennaio a Torino. Ma il futuro in questo momento resta un rebus anche a seconda di chi sarà l'allenatore. La sensazione è che la Juventus voglia capire prima come andrà a finire la stagione a seconda dell'entrata o meno in Champions prima di prendere una decisione definitiva.