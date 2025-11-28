Serie A
video suggerito
video suggerito

Como sempre più su: 2-0 al Sassuolo, aggancio al Bologna e allungo (provvisorio) sulla Juve

Como batte il Sassuolo 2-0: Douvikas e Alberto Moreno decisivi, Nico Paz incanta ancora sotto gli occhi delle star di Hollywood.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Marco Beltrami
14 CONDIVISIONI
Immagine

La tredicesima giornata di Serie A si è aperta nel segno del Como. La squadra di Fabregas prosegue nel suo brillante percorso battendo 2-0 il Sassuolo. Altra prestazione convincente dei lariani che sotto gli occhi delle ormai solite star di Hollywood presenti sulle tribune, volano a quota 24 punti in classifica. Agganciato momentaneamente il Bologna a quota 24 con più 4 sulla Juventus. Per la lotta per l'Europa sembra esserci anche la squadra lombarda che non sente il peso della pressione.

Match tutto sommato divertente quello tra Como e Sassuolo con diverse situazioni pericolose da una parte e dall’altra. La squadra di casa è quella che è riuscita a trovare il vantaggio al quarto d’ora con Douvikas abile a sfruttare una situazione da calcio d’angolo. Applausi per Nico Paz, tra i migliori in campo come spesso accade: rovesciata spettacolare dell’argentino e pallone disinnescato da Muric.

Serata non troppo fortunata per la squadra di Grosso che nel secondo tempo ha perso per infortunio Berardi, incassando poco dopo la rete del 2-0. Ci ha pensato Alberto Moreno su assist di Nico Paz, dopo un intervento tutt’altro che impeccabile del portiere del Sassuolo Muric. Gli ospiti hanno provato a tornare in partita a giù riprese con Muharemovic prima e Volpato poi, ma niente da fare. Nonostante i ritmi e le chance, non ci sono state più palle gol clamorose per il definitivo 2-0 in favore del Como.

Leggi anche
Un Napoli davvero brutto crolla a Bologna: 2-0 per i rossoblù, che vedono la capolista a un solo punto

Occasioni da una parte e dall'altra ma risultato che non è più cambiato, con tre punti pesanti per il Como sempre più in alto in classifica. La squadra lariana ora potrà godersi le restante partite di campionato, consapevole di aver fatto il suo. Appuntamento al prossimo turno per il Sassuolo con la speranza che il problema muscolare di Berardi non sia troppo grave, con un repentino recupero.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Como
Notizie
14 CONDIVISIONI
Immagine
Formula 1
Piastri si prende la mini-pole in Qatar: Norris 3°, Verstappen 6°. Disastro Ferrari a Losail
Hamilton va in TV dopo la disastrosa qualifica in Qatar e cala il gelo in diretta: dice solo 9 parole
Leclerc esplode in radio in qualifica: "Domani farò lo stesso con lui, non preoccupatevi"
Ferrari da incubo già nelle Libere, l'allarme è disarmante di Charles: "Stavo per schiantarmi"
Vasseur fa mea culpa a metà sul flop Ferrari: "SF-25 abbandonata ad aprile, ma non ho deciso solo io"
Il Mondiale passa dal Qatar: tutto quello che c'è da sapere sul Gran Premio che può decidere il titolo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views