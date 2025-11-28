Como sempre più su: 2-0 al Sassuolo, aggancio al Bologna e allungo (provvisorio) sulla Juve

La tredicesima giornata di Serie A si è aperta nel segno del Como. La squadra di Fabregas prosegue nel suo brillante percorso battendo 2-0 il Sassuolo. Altra prestazione convincente dei lariani che sotto gli occhi delle ormai solite star di Hollywood presenti sulle tribune, volano a quota 24 punti in classifica. Agganciato momentaneamente il Bologna a quota 24 con più 4 sulla Juventus. Per la lotta per l'Europa sembra esserci anche la squadra lombarda che non sente il peso della pressione.

Match tutto sommato divertente quello tra Como e Sassuolo con diverse situazioni pericolose da una parte e dall’altra. La squadra di casa è quella che è riuscita a trovare il vantaggio al quarto d’ora con Douvikas abile a sfruttare una situazione da calcio d’angolo. Applausi per Nico Paz, tra i migliori in campo come spesso accade: rovesciata spettacolare dell’argentino e pallone disinnescato da Muric.

Serata non troppo fortunata per la squadra di Grosso che nel secondo tempo ha perso per infortunio Berardi, incassando poco dopo la rete del 2-0. Ci ha pensato Alberto Moreno su assist di Nico Paz, dopo un intervento tutt’altro che impeccabile del portiere del Sassuolo Muric. Gli ospiti hanno provato a tornare in partita a giù riprese con Muharemovic prima e Volpato poi, ma niente da fare. Nonostante i ritmi e le chance, non ci sono state più palle gol clamorose per il definitivo 2-0 in favore del Como.

Occasioni da una parte e dall'altra ma risultato che non è più cambiato, con tre punti pesanti per il Como sempre più in alto in classifica. La squadra lariana ora potrà godersi le restante partite di campionato, consapevole di aver fatto il suo. Appuntamento al prossimo turno per il Sassuolo con la speranza che il problema muscolare di Berardi non sia troppo grave, con un repentino recupero.