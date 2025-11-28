Nico Paz magico in Como-Sassuolo fa impazzire Michael Fassbender e Chris Pine: la reazione delle star

Non è certo più una sorpresa la presenza di star di Hollywood sugli spalti dello stadio Sinigaglia di Como in occasione delle partite casalinghe della squadra di Fabregas. Anche per la partita contro il Sassuolo, in tribuna non sono passati inosservati due star del cinema internazionale: Michael Fassbender e Chris Pine. I due popolari attori si sono goduti il match, restando letteralmente a bocca aperta dopo un numero pazzesco di Nico Paz.

Nico Paz fa un capolavoro, la reazione di Michael Fassbender e Chris Pine

L'argentino ha rischiato di segnare uno dei gol più belli della stagione in Serie A nella seconda parte del primo tempo. L’oggetto dei desideri del Real Madrid si è coordinato in maniera eccezionale e, con una rovesciata, è andato a un passo dal gol. Un gesto tecnico meraviglioso che solo grazie al portiere del Sassuolo non si è trasformato in rete. Le telecamere, in occasione della “bicicletta” di Nico Paz, hanno inquadrato Fassbender e Pine che si stavano divertendo.

I due sono rimasti allibiti di fronte alla giocata della stella del Como e hanno avuto una reazione tra il divertito e il sorpreso. Fassbender ha iniziato a urlare, mentre Pine è scoppiato a ridere. Per alcuni secondi, le due stelle del cinema sono rimaste quasi incredule di fronte alla bellissima giocata di Nico Paz.

Perché le stelle del cinema di Hollywood vanno a vedere le partite del Como

Non è la prima volta che personaggi di fama globale assistono alle partite del Como. Questo accade innanzitutto perché Como è una meta molto conosciuta e amata dalle star internazionali (in passato anche Adrien Brody, Keira Knightley e Hugh Grant, che spesso e volentieri hanno fatto capolino anche nella villa di George Clooney. La bellezza dei luoghi ha sempre avuto un grande potere attrattivo. Oltre a questo, bisogna tenere conto dell’iniziativa dei proprietari della società biancoblù, Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono, che stanno cercando di ampliare la popolarità della squadra anche attraverso iniziative promozionali. Le stesse prevedono la possibilità di invitare allo stadio celebrità internazionali, garantendo loro location esclusive e così via. Una strategia vincente.