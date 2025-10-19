Serie A
Como-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Como-Juventus si gioca alle 12:30 allo Stadio Sinigallia di Como. Partita valida per la 7a di campionato, in esclusiva in diretta TV e streaming su DAZN.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

La partita Como-Juventus, in programma per oggi, domenica 19 ottobre alle ore 12:30, sarà trasmessa su DAZN in diretta TV e streaming ed è valida per la 7a giornata del campionato di Serie A.

La Juventus sta attraversando una fase altalenante con i bianconeri che hanno fin qui collezionato 12 punti in 6 partite e si trovano in una zona alta della classifica, vicino alla zona Champions League. Il Como, invece, ha raccolto finora 9 punti in 6 match, con un percorso discretamente solido da parte dei ragazzi di Cesc Fabregas. Il modulo scelto dalla Juve, il 3-4-2-1, sarà probabilmente confermato: un assetto collaudato che Tudor non modificherà facilmente anche in questi momenti difficili con diversi infortunati all'attivo. Per Como, il 4-2-3-1 è un sistema che può dare equilibrio a Fabregas che proverà a confermarlo anche contro i bianconeri.

  • Partita: Como-Juventus
  • Quando: domenica 19 ottobre 2025
  • Dove: Stadio Sinigallia (Como)
  • Orario: 12:30
  • Diretta TV: DAZN
  • Diretta streaming: DAZN
  • Competizione: campionato Serie A, 7a giornata

Dove vedere Como-Juventus,  in TV: la diretta della partita

Como-Juventus è visibile esclusivamente in diretta TV su DAZN approfittando del servizio che mette a disposizione il match per i propri utenti che vogliano vederlo su una Smart TV. Basta collegare l'apparecchio (wireles o con console di gioco) ad una connessione internet attiva e il gioco è fatto.

Milan-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni

Como-Juventus, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Anche per la diretta streaming di Cono-Juventus la possibilità è riservata agli utenti DAZN. Per gli abbonati si può accedere a DAZN tramite le sue app (Smart TV, smartphone, tablet), da browser web (PC), o su dispositivi compatibili. Gli abbonati Sky Q possono accedere all’app DAZN integrata nel decoder, usare le proprie credenziali DAZN e guardare i contenuti in streaming tramite Sky Q.

Probabili formazioni di Como-Juventus, partita della 7a giornata di campionato

Il Como dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 guidato da mister Fabregas che deve far fronte ad assenze rilevanti  come Jayden Addai, che si è infortunato con la Nazionale olandese Under 21 e non potrà giocare contro la Juve. Problemi fisici anche per Dossena, Sergi Roberto, Diao tutti infortunati. Dal punto di vista disciplinare, c’è uno squalificato importante: Rodriguez non potrà esserci. Nella Juventus, Tudor conferma il suo modulo, il 3-4-2-1. Grana pesante per il tecnico croato è la perdita di Bremer, che ha subito un infortunio al menisco ed è stato operato. In sua assenza sarà inevitabile dare spazio a Daniele Rugani.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor.

