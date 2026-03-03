Como-Inter oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

Si gioca la gara di andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, in programma questa sera al Sinigaglia alle 21:00. Diretta esclusiva, in chiaro su Canale5 e Infinity.

Le semifinali di Coppa Italia iniziano con la sfida tra Como e Inter al Sinigaglia per la prima gara do andata in programma oggi, con inizio alle 21:00 e diretta esclusiva, in chiaro, sia in TV sia in streaming sulle reti Mediaset.

Una partita ad altissima qualità calcistica tra due squadre che esprimono ottimo gioco, unito ai risultati. Il Como di Fabregas è di fatto la più bella sorpresa di questa stagione, con un cammino in campionato che lo sta mantenendo nelle zone alte della classifica, in piena Zona Coppe e con uno sguardo attento per la lotta per il quarto posto in Champions League che costituirebbe un risultato epocale. Il progetto lariano cresce e si sta consolidando, attraverso investimenti mirati, proposta di calcio e risultati: un mix che fa diventare la gara contro l'Inter tutt'altro che scontata sulla carta.

I nerazzurri di Chivu restano comunque favoriti per il passaggio in finale. La qualità e il tasso tecnico del roster dell'Inter è nettamente superiore a quello del Como, senza dimenticare il fattore campo, con il ritorno che si disputerà tra le mura amiche di San Siro. Ovviamente, l'insidia è dietro l'angolo: la sfida al Como arriva solo a qualche giorno prima del derby contro il Milan e l'amarezza dell'eliminazione in Champions League contro il Bodo Glimt non è ancora stata digerita e serve da monito generale per non abbassare la guardia.

Dove vedere Como-Inter in diretta TV e in streaming: l'orario

Como-Inter si disputa oggi martedì 3 marzo alle 21:00 allo Stadio Sinigaglia. Sarà una partita, così come tutte le altre di Coppa Italia, in esclusiva Mediaset che proporrà l'incontro in chiaro e senza costi aggiuntivi. In TV l'appuntamento è su Canale5 con ampi pre e post partita e interventi da studio. Per lo streaming in tempo reale si può utilizzare l'app di riferimento per i dispositivi mobili oppure collegarsi al sito Infinity dove è possibile vedere la gara gratuitamente.

Como-Inter, le probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia

Fabregas perde Addai per il resto della stagione, Chivu ha ancora fermo ai nox capitan Lautaro

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Carlos Augusto; Esposito, Thuram. All. Chivu.