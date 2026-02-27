Fabregas chiama i nutrizionisti del Bodo Glimt e per migliorare il Como si affida alle sedute col drone

Sui campi di allenamento del Como è apparso da alcuni giorni in pianta stabile un maxi schermo dove Fabregas proietta in tempo reale le immagini di un drone che riprende i giocatori, imitando quanto fa già da tempo il PSG. Nei giorni scorsi ha chiesto e ottenuto un incontro con lo staff di nutrizionisti del Bodo Glimt.

Cesc Fabregas prosegue nel suo cammino di miglioramento del gioco del Como, in un progetto sempre più radicato sottobraccio alla proprietà dei fratelli indonesiani Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono. Che stanno costruendo una realtà calcistica sempre più solida e riconosciuta al di là dei semplici risultati ottenuti in campo. Risultati figli anche di un approccio che l'allenatore spagnolo sta ottimizzando prendendo spunto dalle realtà oggi più rappresentative del pallone europeo: Paris Saint Germain e Bodo Glimt.

Fabregas sfrutta il meglio del calcio a disposizione: PSG e Bodo Glimt

Un triangolo ai limiti dell'inverosimile che vede ai suoi vertici tre realtà apparentemente distanti se non contrapposte: il Paris Saint Germain, capolavoro di Luis Enrique, fresco vincitore della Champions League e reduce da un 2025 da favola; il Bodo Glimt, la straordinaria realtà norvegese risalita alla ribalta delle cronache per aver eliminato ai playoff l'Inter capolista in Serie A di Cristian Chivu, con un doppio successo in casa e a San Siro; il Como, ex neo promossa che ha bruciato tappe e tempi, trasformandosi in una concreta realtà in Italia, e non solo, tra nel gioco espresso, risultati ottenuti e solidità finanziaria. E proprio i lariani sono stati il filo conduttore che ha legato tutto ciò. Attraverso Cesc Fabregas.

Il Como di Fabregas come il PSG di Luis Enrique: droni e video in diretta

Da alcuni giorni, sui campi di allenamento del Como è apparso un mega schermo a bordo campo che proietta le immagini dei giocatori mentre seguono le sedute tattiche. Dall'alto, mentre in tempo reale vengono sorvolati da un drone che riprende tutto, ridando le posizioni, gli spazi, le situazioni nello stesso istante in cui avvengono. Non una novità assoluta, sia chiaro, perché è stato proprio Luis Enrique e il suo PSG a mostrare questa soluzione al mondo del pallone, aprendo ad una nuova "frontiera" sull'analisi tattica che non si svolge più (solo) a fine seduta e che fu in passato già sperimentata, ma saltuariamente anche dalla Roma di Mourinho. Ma che rappresenta ad ogni modo l'evoluzione ulteriore del lavoro di Cesc Fabregas che si avvale di qualsiasi espediente che permetta miglioramenti.

Fabregas e l'incontro con il Bodo Glimt: i consigli nutrizionali per il Como

Così come l'aspetto nutrizionale dei propri giocatori, altro elemento che nel corso degli ultimi anni nel mondo dello sport in generale, calcio incluso, sta muovendo passi da gigante. E qui, scatta il collegamento con i norvegesi del Bodo Glimt, la squadra del momento per quanto dimostrato in Champions League dove ha raggiunto gli ottavi di finale a discapito dei vice campioni d'Europa dell'Inter. Con loro, nei giorni scorsi, Fabregas ha richiesto e ottenuto un incontro con lo staff della dirigenza nordica per quanto riguarda i loro esperti nella nutrizione che hanno fornito importante contributo sull'alimentazione, dove sembra che la Norvegia sia tra i massimi luminari. Il Bodo a sua volta è in stretto contatto con la Uno X Mobility, la WorldTeam di ciclismo da cui ha prelevato fondamentali intuizione per prevenire e curare lo stress fisico con il cibo. La stessa con cui collabora da tempo anche il fenomeno dello sci nordico, Johannes Klaebo, vincitore di 6 medaglie d'oro a Milano Cortina. Una semplice coincidenza?