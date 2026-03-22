Fiorentina-Inter oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni

L’Inter scende in campo in casa della Fiorentina per la gara valida per la 30ª giornata di campionato: si gioca allo stadio Artemio Franchi oggi, domenica 22 marzo, con fischio d’inizio alle ore 20:45 e diretta TV e streaming su DAZN. Le formazioni di Chivu e Vanoli.

L'Inter torna in campo a Firenze dopo la settimana di polemiche post-Atalanta per cercare di piazzare l'allungo decisivo nella corsa Scudetto. La squadra di Cristian Chivu affronta la Fiorentina a caccia di punti salvezza allo stadio Artemio Franchi con fischio d'inizio alle ore 20:45 con diretta TV e streaming su DAZN.

Dopo giorni di tensioni e discussioni per gli episodi che si sono verificati nel match di San Siro, la squadra nerazzurra si vuole tentare l’allungo decisivo nella corsa allo Scudetto e saprà già il risultato del Milan quando scenderà in campo: di fronte la Fiorentina guidata da Paolo Vanoli cerca 3 punti preziosi per avvicinarsi alla salvezza. Al Franchi si giocano decisioni fondamentali per il destino di entrambe le squadre in questo sprint finale di stagione: chi sbaglia rischia di compromettere tutto.

Fiorentina e Inter si affrontano per la 191a volta nella loro storia tra campionato e Coppa Italia: il match di andata è terminato 3-0 per i nerazzurri con una doppietta di Calhanoglu e il primo gol italiano di Sucic.

Dove vedere il match Fiorentina-Inter e a che ora in diretta TV e streaming

Il posticipo della 30ª giornata di Serie A vedrà come protagonisti dunque Fiorentina e Inter: fischio d'inizio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. L'incontro sarà visibile in diretta TV e anche in streaming solo da parte degli abbonati di DAZN.

Le telecronaca di Fiorentina-Inter è affidata a Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Fiorentina-Inter, le formazioni della partita di Serie A

Dopo il successo in Polonia contro il Rakow, la Fiorentina punta a consolidare la propria posizione in classifica. Paolo Vanoli dovrebbe affidarsi ai suoi titolarissimi: De Gea tornerà tra i pali, con Dodò e Gosens sulle fasce e Pongracic e Ranieri a guidare la difesa. In mezzo al campo Fagioli avrà le redini del gioco, affiancato da Mandragora e Brescianini, mentre l’attacco sarà formato da Parisi a destra, Kean e Gudmundsson.

Chivu ritrova Calhanoglu, destinato probabilmente alla panchina. La retroguardia resta invariata con Bisseck, Akanji e Bastoni, mentre Dumfries e Dimarco confermano la loro presenza sulle fasce. In regia ci sarà ancora Zielinski, affiancato da Barella e Sucic; Mkhitaryan non sarà della partita. L’attacco sarà affidato a Pio Esposito e Thuram, con la possibilità che Lautaro riesca a guadagnarsi un posto in squadra.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu