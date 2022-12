Commozione alla veglia funebre per Balanta: uno dei compagni crolla mentre legge l’ultimo saluto Scene strazianti alla veglia funebre per Andrés Balanta, il calciatore colombiano tragicamente morto a 22 anni dopo essere collassato in allenamento.

A cura di Paolo Fiorenza

La tragica morte di Andrés Balanta, calciatore di 22 anni che è spirato dopo essere collassato durante un allenamento con la sua squadra di club – l'Atletico Tucuman – ed essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, ha lasciato sotto shock il calcio colombiano. E non solo quello, visto quanto l'intero Sudamerica sia rimasto colpito dalla tragica vicenda del giovane difensore. Emblematica al riguardo la reazione sconvolta del Kun Aguero quando ha appreso la notizia mentre era in diretta su Twitch.

Niente lasciava presagire un dramma di tali proporzioni e le scorse ore sono state quelle del dolore per la scomparsa di una vita così giovane. La bara di Balanta è stata vegliata sabato presso la sede del Deportivo Cali, squadra in cui era cresciuto ed ha iniziato il suo cammino da professionista, arrivando a vincere il campionato l'anno scorso. Ad accoglierlo lì c'erano tifosi, impiegati del club, allenatori e compagni di squadra di Andrés durante la sua purtroppo breve carriera.

Andrés Balanta è stato campione di Colombia col Deportivo Cali nel 2021

La bara è stata rimossa dal veicolo dai suoi ex compagni di squadra del Deportivo Cali, che indossavano una maglietta nera con la faccia di Andrés impressa sul davanti e la frase "Tica per sempre". Sul retro c'era il numero 5, che ha indossato durante molte partite a Cali e il suo cognome, Balanta. A poco a poco sono arrivati ​​​​tifosi, amici, parenti, colleghi e altre persone che volevano dare l'ultimo saluto allo sfortunato calciatore, mentre mazzi di fiori continuavano a giungere da diverse città e della Colombia.

Leggi anche Ten Hag finisce le interviste sempre con la stessa parola: ma è sbagliata e nessuno glielo dice

Poi alcuni compagni hanno formato un semicerchio attorno alla bara e hanno parlato due giocatori del Deportivo Cali, squadra da cui la scorsa estate era passato in prestito all'Atletico Tucuman. Il primo a prendere la parola è stato l'attaccante e capitano Teófilo Gutiérrez, uno che ha fatto la storia del calcio colombiano: “Voglio dire alla mamma di Andrés che deve sentirsi orgogliosa, lui ci ha sempre rappresentato bene ovunque sia andato. Grazie a Dio per questi anni che lo abbiamo avuto con noi, ha lasciato una grande eredità al Deportivo Cali".

Dopo Gutierrez, è toccato proseguire nell'elogio funebre a uno dei suoi migliori amici nel Deportivo, Kevin Velasco, che ha detto che "tutti dovevano essere orgogliosi di lui, perché Andrés era stato un figlio, un fratello, un amico eccezionale e aveva sempre lasciato tutto in campo per la squadra". Velasco, mentre stava leggendo il suo messaggio per il compagno defunto, non è riuscito a finire di leggerlo ed è crollato in lacrime, piegandosi in due per il dolore.

A quel punto gli altri compagni gli si sono stretti intorno e lo hanno tirato su, consolandolo come potevano. Una scena commovente, che ha straziato tutti i presenti. Per tutta la serata di sabato è stato un fiume incessante di amici, parenti e tifosi del povero Andrés. I funerali con l'ultimo saluto a Balanta hanno poi avuto luogo oggi.