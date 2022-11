Aguero scopre in diretta della morte di Balanta e resta impietrito: “Poteva succedere a me” In occasione di una diretta Twitch il Kun Aguero è rimasto letteralmente pietrificato dopo aver letto tra i commenti della morte di Balanta in allenamento.

A cura di Marco Beltrami

Il mondo del calcio piange la morte di Andrés Balanta. Il giovane difensore colombiano dell'Atletico Tucuman, è morto per le conseguenze di un malore accusato in allenamento. Inutili i tentativi di rianimazione in campo prima e dopo la corsa in ospedale poi per il 22enne di proprietà del Deportivo Calì, nel giro della nazionale maggiore del suo Paese. La notizia è subito diventata di dominio pubblico, dopo le comunicazioni ufficiali dei suoi club, lasciando sotto shock anche colleghi e addetti ai lavori.

Tra questi anche una grande gloria del calcio argentino, come Sergio Aguero. L'ex attaccante dopo aver lasciato il calcio giocato si è dedicato anche alle dirette su Twitch, con diversi live in occasione dei Mondiali. Proprio durante l'ultimo intervento sulla piattaforma streaming per parlare della sua Argentina, il Kun ha scoperto in diretta della tragedia di Balanta. Come? Leggendo alcuni commenti degli utenti in chat.

Aguero è rimasto letteralmente senza parole per qualche secondo, con la bocca aperta, incredulo di fronte allo schermo. Il primo commento è stato: "Non prendetemi in giro. È successo ora? Ma che cosa? Che m…a". Letteralmente spaesato l'ex bomber ha cercato "conforto" nei suoi compagni di diretta, ovvero Martín Souto e Morena Beltrán.

Inevitabile per Aguero non pensare a quanto vissuto da lui in prima persona. Indimenticabile per l'ex attaccante quanto accaduto in occasione della partita contro l'Alaves del 31 ottobre 2021, quando accusò un problema di aritmia in campo. Una situazione che lo ha poi costretto a sospendere l'attività agonistica, con l'inevitabile decisione più avanti di ritirarsi. Il Kun è apparso molto colpito: "Ricordo chiaramente che il medico mi ha detto che ‘può succedere anche a te'. Per questo mi vietano di giocare, per quello che ho avuto. Non so cosa sia successo con i controlli che non sono stati rilevati… è molto difficile".

Il colombiano Balanta in azione

Non è la prima volta che accadono cose del genere, nel calcio. Basti pensare al caso di Eriksen, con Aguero che rivive anche la sua esperienza: "Chiaramente questo è quello che è successo a Eriksen, che sviene e ha un attacco e lo rianimano. Quello che è successo a me è che stavo per svenire. Ma non me ne sono accorto, ho visto mezzi raggi blu e ho detto ‘Sto per svenire'. Il dottore mi ha detto ‘sei stato fortunato, perché se fossi svenuto sarebbe stato peggio perché poi dovevamo rianimarti".

Aguero dopo il malore accusato contro l’Alaves

E nel dettaglio: "Ho sentito che qualcuno mi afferrava con entrambe le mani intorno al collo e mi stringeva forte, forte. Stavo annegando e ho cominciato a disperarmi. È lì che è iniziato l'attacco, l'aritmia. Quando mi ha preso, mi sembrava che scendesse qualcosa, mi hanno spiegato che era il sangue, non pompando bene, tutto il sangue sale e questo ti fa sentire la pressione, soffocare e svenire". Fortunatamente però Aguero ce l'ha fatta.