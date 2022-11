Balanta è morto a 22 anni mentre si allenava con la squadra: tragedia nel calcio Il calciatore colombiano Andrés Balanta ha accusato un malore durante l’allenamento ed è morto a soli 22 anni, era un giocatore del club argentino Atletico Tucuman.

A cura di Alessio Morra

Una notizia triste arriva dal SudAmerica. Perché è morto a 22 anni il calciatore colombiano Andres Balanta, che ha accusato un malore durante un allenamento che stava effettuando con l'Atletico Tucuman, club che lo aveva tesserato lo scorso giugno. Con un tweet il club argentino ha confermato la notizia: "L'Atletico Tucumán si rammarica di confermare la morte del calciatore colombiano Andres Balanta. Abbracciamo e accompagniamo con profondo rispetto la tua famiglia e i tuoi amici in questo momento".

Nella giornata di martedì Balanta aveva da poco iniziato l'allenamento quando si è sentito male, ha perso i sensi, i compagni si sono allarmati, i medici della squadra sono intervenuti prontamente e si è deciso di portarlo in ospedale dove però dopo appena 40 minuti è venuto a mancare. Una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio sudamericano.

Uno dei vicepresidenti del club Ignacio Golobisky ha detto che è stato un colpo terribile per tutta la squadra, ma in generale per tutta la società, mentre il presidente si è limitato a dire: "Siamo distrutti. Un giovane di 22 anni ha perso la vita". Poco dopo la notizia della morte di Balanta si è scoperto che nel 2019, quando giocava con il Deportivo Cali, il calciatore colombiano aveva perso i sensi durante un allenamento ed era stato sotto osservazione. Ma dall'Atletico Tucuman fanno sapere che tutti i calciatori in rosa vengono periodicamente controllati.

Leggi anche Tifoso offre la maglia per asciugare la palla per la rimessa: cosa non si fa per la propria squadra

Radamel Falcao, grande gloria del calcio colombiano, con un tweet ha voluto omaggiare Balanta: "Una notizia molto triste quella della morte di Andres Balanta. Le mie più sentite condoglianze ai suoi familiari e ai suoi amici. E le mie preghiere in questi momenti così duri".

Un comunicato lo ha emesso invece la federcalcio colombiana che ha scritto: "Ci rammarichiamo di annunciare la morte di Andrés Balanta, giocatore della nazionale colombiana nelle sue varie categorie. Estendiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi cari".

Balanta in una partita della Colombia Under 20 contro l’Argentina.

Aveva 22 anni, era nato nel 2000, ed aveva giocato con il Deportivo Cali, con cui ha vinto anche un titolo colombiano, prima di passare all'Atletico Tucuman. Balanta aveva fatto parte delle nazionali giovanili del suo paese ma non era stato mai convocato da quella maggiore.