Commisso presenta Viola Park nominando la Juve: “Ora qualcuno sceglierà la Fiorentina e non loro” Rocco Commisso e la Fiorentina hanno aperto al pubblico le porte del Viola Park fortemente voluto dal presidente della viola. Quest’ultimo, esaltandone la struttura all’avanguardia, ha annunciato un suo desiderio: “Credo e spero che qualcuno vedendo questo voglia venire alla Fiorentina e non alla Juventus”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Gli affari Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono evidentemente trattativa rimaste ancora ben impresse nella mente di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che ha visto finire due gioielli della viola presto ai rivali della Juventus. Affari che sono stati poi tirati in ballo più volte nel corso del tempo da parte del patron del club toscano che sottolineava lo scarso impatto o rendimento del figlio d'arte e del serbo con la maglia bianconera. Commisso, quando ha potuto, ha spesso riservato frecciate alla Vecchia Signora.

Il patron della Fiorentina ha più volte evidenziato un aspetto importante del calcio italiano: perché in tanti preferiscano la Juventus ad altre squadre. "Per soldi" disse tempo fa il proprietario della viola che nel frattempo quest'oggi ha aperto le porte al pubblico del suo Viola Park. Un'inaugurazione che ha messo in evidenza l'enorme centro sportivo voluto fortemente da Commisso per il club che a questo punto si aspetta possa avere anche un impatto importante sul mercato. "A questo punto credo e spero che qualcuno vedendo questo voglia venire alla Fiorentina e non alla Juventus".

Il patron della Fiorentina torna dunque su questo argomento augurandosi davvero, nel corso della conferenza stampa, che la creazione del Viola Park possa accrescere anche l'appeal attorno alla Fiorentina per il trasferimento di giocatori nella squadra toscana. "Penso che questa struttura possa aiutare la Fiorentina e ogni giorno si ritrovano qui oltre 800 persone – ha spiegato il patron viola – Abbiamo messo oltre 420 milioni nella Fiorentina e voglio dire che sono contento di aver investito ed essere ancora qui. Li ho investiti perché li avevo…".

Quello di Commisso è dunque un sogno, enorme, di vedere la Fiorentina davanti alla Juventus in quanto a preferenza da parte di qualche giocatore pronto a venire a giocare in Italia. Una prospettiva futura che cammina di pari passo con il presente e con quella squadra allenata al meglio da Vincenzo Italiano. "Sono rimasto molto deluso per non aver vinto nessuna delle due finali, ora vedremo se sarà possibile vincere qualcosa" spiega Commisso che punta in alto per la sua Fiorentina.