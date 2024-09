video suggerito

Commisso manda una frecciata alla Juve e a Vlahovic: “Non mi sembra che abbia fatto grandi cose” In una lunga intervista Commisso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “”La Juventus ha ceduto Chiesa al Liverpool per 12 milioni. L’affare chi l’ha fatto?” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rocco Commisso non ha mai usato mezzi termini nel parlare delle rivali e ancora una volta il messaggio che manda è ficcante e con un destinatario ben preciso: il presidente della Fiorentina ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la Juventus, una squadra che negli ultimi anni ha messo le mani addosso ad alcuni dei talenti più brillanti di casa viola.

Di sicuro a far male di più ai tifosi sono state le cessioni di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, gli idoli del Franchi volati entrambi in bianconero. Ma è proprio su di loro che Commisso si concentra nell'intervista concessa al Corriere Fiorentino.

Commisso pizzica Vlahovic

La prima grande stoccata è quella al suo ex attaccante. Il modo in cui ha lasciato la Fiorentina ha causato una profonda ferita nel cuore dei tifosi che si erano legati a lui e speravano di poter gioire dei suoi gol ancora per un po'. Commisso ha spiegato cosa ha portato al suo addio: "Aveva un’altra stagione di contratto. Il procuratore ci ha detto: o lo lasciate andare o resta fermo un anno e mezzo. Non avevamo altra scelta. Ho provato a parlare con lui, ma lui voleva fermamente andare alla Juventus, subito. Poi si è presentato a Torino dicendo “ho il Dna della Juve”… Però spiegarlo ai tifosi è difficile. E comunque mi sembra che alla Juventus Vlahovic non abbia ancora fatto grandi cose".

La stoccata alla Juve per Chiesa

Ma non è finita qui, perché in ballo viene tirato anche Chiesa. Anche la dinamica del suo trasferimento è stata controversa e la scelta di sposare la causa Juve lo ha fatto finire al centro di una grande polemica che lo ha toccato anche dal punto di vista personale.

Commisso non trattiene niente e anche in questo caso la frecciatina ai bianconeri è evidente: "La Juventus ha ceduto Chiesa al Liverpool per 12 milioni. L’affare chi l’ha fatto? I tifosi non capiscono che siamo un’azienda che deve tenere in considerazione il lato sportivo e quello finanziario. È stato giusto tenere Chiesa il primo anno, giusto venderlo il secondo. È stato anche giusto cedere Vlahovic: se non li lasciavamo andare se ne sarebbero andati a zero. I 150 milioni incassati dalla Juve per quei tre ci hanno aiutato a costruire la squadra".