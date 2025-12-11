Commisso chiede scusa ai tifosi della Fiorentina: “Non possiamo permetterci di andare in Serie B”

Un appello accorato per rialzarsi e riavvolgere il filo di questa stagione cominciata con i peggiori presagi. La Fiorentina è ultima in classifica e non ha mai vinto in campionato, risultati che aprono le porte a una possibile retrocessione a maggio: è un pensiero doloroso che Rocco Commisso vuole evitare a tutti i costi perché sarebbe imperdonabile e macchierebbe indelebilmente la sua gestione.

In una lunga intervista concessa a La Nazione il presidente viola ha voluto lanciare un messaggio a tutti i suoi tifosi prendendosi la responsabilità di tutto ciò che sta accadendo. La sua assenza in questi mesi turbolenti ha fatto rumore, ma l'imprenditore statunitense non può raggiungere Firenze per motivi di salute.

La Fiorentina è stata più volte contestata dai suoi tifosi in questa stagione

Le scuse di Commisso e la fiducia in Vanoli

Sino due i concessi espressi sul piano sportivo e il primo riguarda l'assoluta fiducia nell'allenatore. Dopo l'esonero di Pioli sulla panchina è arrivato Vanoli che non è riuscito a cambiare l'inerzia della Fiorentina che sembra sempre spenta e arrendevole. Non si parla però di un secondo esonero perché Commisso crede nel tecnico: "Non possiamo permettere che la Fiorentina vada in Serie B. Vanoli ha la mia massima fiducia ed è sicuramente l'ultimo responsabile di questa situazione. Si è messo in gioco per la Fiorentina e sta lavorando giorno e notte per tirarci fuori da questa situazione".

Poi il presidente chiede scusa a tutti i tifosi che continuano a seguire la squadra in questo momento doloroso: "Dobbiamo solo chiedere scusa per quanto accaduto a Reggio Emilia. Avevamo chiesto ai tifosi di seguirci in massa, anche in trasferta. Si sono presentati in quattromila, riempiendo di fatto lo stadio. Chilometri, sacrifici, passione pura. E noi non abbiamo risposto come dovevamo". Commisso condanna anche chi sui social ha preso di mira i giocatori minacciando addirittura le loro famiglie e i figli.

Vanoli ha ancora la fiducia di Commisso

I risultati della Fiorentina in questa stagione

Dopo 14 gare di campionato la viola è l'unica squadra a secco di vittorie. Ha messo in tasca soltanto sei pareggi e per il resto ci sono 8 sconfitte che la tengono ancorata all'ultimo posto in classifica con 6 punti e la difesa più bucata di tutta la Serie A. È un momento molto delicato per la Fiorentina che domenica affronterà il Verona in uno scontro diretto per la salvezza, fondamentale per riaccendere la speranza e tuffarsi nella seconda metà della stagione in modo completamente diverso.