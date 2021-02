Serata importante per la Roma che batte 3-1 il Braga nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e centra l'accesso agli ottavi. Unica nota stonata per i giallorossi l'infortunio di Edin Dzeko, autore del gol che ha aperto le marcature nel match contro i lusitani (rete che gli è valsa anche il soprasso a Francesco Totti come miglior marcatore nelle competizioni europee con la maglia dei capitolini). Il bosniaco infatti al 66′ della gara con i portoghesi, dopo un allungo, si è fermato chiedendo immediatamente il cambio dopo aver sentito tirare all'adduttore della coscia sinistra.

Alla luce di ciò c'è grande preoccupazione sulle sue condizioni anche in vista del prossimo match che attende la Roma, vale a dire la partita di campionato contro il Milan. Di questo al termine del match ha parlato l'allenatore giallorosso Paulo Fonseca che, pur mantenendo la dovuta prudenza, ha in qualche modo rassicurato i tifosi giallorossi: "Credo non sia nulla di grave – ha detto infatti il tecnico portoghese ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Braga-. Bisognerà però attendere gli esami clinici di domani per capire l'entità del problema e capire se sarà a disposizione per il match contro il Milan".

Dzeko difatti nella giornata di venerdì farà un’ecografia a Trigoria per capire la vera entità del fastidio all'adduttore sentito nel match contro il Braga. Nonostante l'ottimismo di Fonseca sembra comunque a forte rischio la presenza del centravanti bosniaco per le prossime due gare di campionato che vedrà la Roma affrontare prima il Milan e poi, nel turno infrasettimanale, la Fiorentina.