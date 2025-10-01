Champions League
video suggerito
video suggerito

Come sta Cabal, uscito in lacrime in Villarreal-Juventus: infortunio da incubo

Il difensore sudamericano costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare al flessore della gamba destra. Si è fatto male tentando un semplice rilancio.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Maurizio De Santis
74 CONDIVISIONI
Immagine

Come si è fatto male Cabal? È la domanda che sorge spontanea nel vederlo in lacrime mentre esce dal campo. La smorfia che ha stampata in viso restituisce in diretta tv la sofferenza del calciatore della Juventus, costretto ad abbandonare il campo dopo una ventina di minuti dall'inizio del match di Champions col Villarreal. Il colombiano è finito fuori per un problema muscolare avvertito alla gamba destra, l'ennesimo acciacco di un'esperienza davvero sfortunata in bianconero. Quali sono le sue condizioni e quali sono i tempi di recupero sono interrogativi che verranno sciolti nelle prossime ore, quando si avrà il quadro chiaro del malessere avvertito. Gli esami strumentali confermeranno o meno le sensazioni negative che arrivano direttamente dal campo.

L'infortunio di Cabal: rilancia il pallone e avverte una fitta

Cabal ha sentito tirare il muscolo (come si dice in gergo) verso il 15° del primo tempo. Non ha subito alcun contrasto duro né è sembrato costretto a un intervento difficile, ha semplicemente rilanciato il pallone e pochi istanti dopo la sua reazione è stata chiara: si è accasciato sul terreno di gioco toccando il flessore della gamba destra. S'è messo in ginocchio, col capo chino verso il prato poi è stato soccorso dallo staff medico bianconero ma il responso è stato negativo.

Immagine

Cabal non ce la faceva a continuare, ha dovuto alzare bandiera bianca. Al suo posto è entrato Joao Mario, una scelta che ha portato Tudor a cambiare l'assetto nel pacchetto arretrato: con il portoghese dirottato sulla corsia di destra e Cambiaso a sinistra.

Leggi anche
L'ex Renato Veiga beffa la Juventus al 90': il Villarreal centra il pari dopo la rimonta bianconera

Il calvario del difensore negli ultimi due anni

Gli ultimi due anni sono stati un vero e proprio calvario per il difensore, che ha saltato molte partite a causa degli infortuni muscolari e di natura traumatica riportati. Nella stagione 2023-2024, quando era al Verona, dovette fermarsi per un acciacco al bicipite femorale: assente per 10 match, ci vollero 51 giorni prima di tornare a disposizione. Passato alla Juventus, l'anno successivo deve fare i conti con la rottura del legamento crociato: 246 giorni di stop e 39 incontri in cui ha fatto solo da spettatore esterno. Quest'anno, proprio quando sembrava aver recuperato la migliore condizione (aveva segnato con l'Atalanta), s'è fatto male di nuovo. Qual è l'entità del malanno muscolare? A giudicare dalla sua faccia e dal primo controllo effettuato dai medici i riscontri non sono affatto positivi.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Juventus
74 CONDIVISIONI
Immagine
CHAMPIONS
Il Napoli vince con De Bruyne top e Hojlund devastante. Juve, pari beffa col Villarreal
Il belga ricama calcio, l'attaccante sfrutta al massimo le occasioni: al Maradona finisce 2-1 per gli azzurri
I bianconeri vedono sfumare il successo al 90°, il 2-2 vanifica la bella rimonta della squadra di Tudor
Tudor esalta tre giocatori della Juve dopo il pari col Villarreal: "Loro mantengono la baracca"
Conte apprende in diretta cosa ha detto De Bruyne, gli ricorda chi comanda col sorriso sulle labbra
Hojlund ammaliato dall'ex del Manchester City: "Io devo trovare lo spazio, so che metterà la palla lì"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views