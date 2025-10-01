Villarreal-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions

La diretta live della partita Villarreal-Juventus per la 2ª giornata di Champions League. La novità nei bianconeri è la presenza tra i pali di Perin (al debutto stagionale). In attacco David prende il posto di Openda. Centrocampo imperniato di McKennie e Locatelli. Tudor deve rinunciare a Bremer e Thuram. Tra gli spagnoli ci sono due "ex italiani": Renato Veiga, l'anno scorso a Torino, e Rafa Marin in prestito dal Napoli. Diretta TV in chiaro, in streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video.
Villarreal-Juventus, inizia la partita
L'esecuzione dell'inno della Champions scalda lo stadio. A dare il fischio d'inizio della partita di Champions tra Villarreal e Juventus è l'arbitro Istvan Kovacs.
Chiellini su Vlahovic: "A fine stagione ci siederemo con lui e parleremo"
Giorgio Cheillini ha parlato della professionalità di Dusan Vlahovic in questo momento. Da sicuro partente a quasi titolare nonostante un contratto in scadenza a giugno 2026. Ma cosa sarà del suo futuro se dovesse continuare così alla Juventus: "Di impossibile non c'è niente – ha detto Chiellini – poi ci siederemo e ne parleremo con noi. È tutto merito suo, da inizio stagione Dusan si è allenato sempre al 100%, convinto e carico di far bene. Quello che succederà dopo la stagione si vedrà"
Come arriva il Villarreal alla partita di oggi
Il Villarreal, terzo in classifica nella Liga, va a caccia della prima vittoria in Champions e proverà a sfruttare il fattore campo per compensare anche le assenze. Alla vigilia dell'incontro, il tecnico, Marcelino, ha parlato così della Juventus: "Dicono che è una squadra in ricostruzione? Non ci credo, per me sono forti".
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juve arriva alla partita di Champions col Villarreal dopo il pareggio in campionato con l'Atalanta. Complice il 4-4 della prima giornata contro il Borussia Dortmund, ai bianconeri serve un risultato positivo per non perdere contatto dalle prime otto posizioni. In conferenza Tudor ha chiarito come una squadra schierata col tridente (Vlahovic, David, Openda) è solo un'ipotesi estrema.
Villarreal-Juventus, le formazioni ufficiali
VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mouriño, Renato Veiga, Rafa Marin, Pedraza; Parejo, Gueye, Comesaña, Buchanan; Pepé, Mikautadze. All. Marcelino.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor
Dove vedere Villarreal-Juventus di Serie A in TV e streaming
Villarreal-Juventus sarà visibile in diretta tv in chiaro, in streaming e in esclusiva solo per gli abbonati ad Amazon Prime Video. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini: a bordocampo Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Il collegamento da l'Estadio de la Ceramica inizia dalle 19:30 con commenti, interviste e ospiti in studio. Giulia Mizzoni insieme a Claudio Marchisio, Luca Toni e Fernando Llorente presenteranno il match, raccontando all'intervallo e alla fine dell'incontro cosa è successo.