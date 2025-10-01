Villarreal-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions

Villarreal-Juventus sarà visibile in diretta tv in chiaro, in streaming e in esclusiva solo per gli abbonati ad Amazon Prime Video. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini: a bordocampo Alessia Tarquinio e Fernando Siani. Il collegamento da l'Estadio de la Ceramica inizia dalle 19:30 con commenti, interviste e ospiti in studio. Giulia Mizzoni insieme a Claudio Marchisio, Luca Toni e Fernando Llorente presenteranno il match, raccontando all'intervallo e alla fine dell'incontro cosa è successo.