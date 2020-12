Come è andata la partita di Mario Balotelli, tornato in campo dopo quasi dieci mesi dall'ultima gara giocata? L'ex attaccante del Brescia ha disputato il primo incontro da titolare con la maglia del Monza, il club di Serie B che ha ambizioni di promozione e ha voluto in cima al reparto offensivo il calciatore, ‘vecchia' conoscenza milanista. Il presidente, Silvio Berlusconi, e il manager, Adriano Galliani, hanno puntato sul giocatore e sulla sua voglia di riscatto per conquistare la Serie A. Contratto in linea con la categoria e giusta dimensione economica (circa 500 mila euro di stipendio fino al termine della stagione), nessun colpo di testa fuori dal campo, impegno negli allenamenti, concentrazione massima e forma fisica da calibrare: è questa la cornice tracciata intorno al calciatore.

In gol dopo quasi un anno, l'ultima volta fu con la Lazio

Il debutto è stato incoraggiante. Il tecnico, Brocchi, ha schierato Balotelli titolare (non gli accadeva dal 9 marzo scorso, in A contro il Sassuolo) in un match molto importate: lo scontro diretto con la Salernitana capolista nel torneo ‘cadetto'. La fiducia è stata ripagata in pieno: dopo 4 minuti il Monza era già in vantaggio proprio grazie a una rete del neo-attaccante. Da quanto tempo non provava la gioia del gol? Da tanto. Bisogna andare indietro nel tempo fino al 5 gennaio scorso: per la precisione alla gara persa dal Brescia per 2-1 contro la Lazio. È stato l'unico acuto dell'anno prima del buio totale.

I numeri della prima partita di Balotelli con il Monza

La vittoria contro i campani ha portato i brianzoli in classifica a quota 29 punti, a un passo dalla vetta, a ridosso della stessa Salernitana e dell'Empoli. In calce al successo per 3-0 c'è anche la buona prestazione di Balotelli testimoniata dai numeri: è rimasto in campo per 62 minuti; oltre al gol ha tentato 2 tiri in porta; ha toccato il pallone 31 volte, arretrando anche il proprio raggio d'azione per accorciare la squadra; ha avuto una precisione nei passaggi pari all'82% (14/17) e vinto nel complesso 4 contrati su 8 ingaggiati con gli avversari. La rete è stata la ciliegina sulla torta. E se il buongiorno si vede dal mattino… il prossimo anno potrebbe essere quello del rilancio per Mario. Che magari ritorna Super.