Non poteva iniziare meglio di così l'avventura di Mario Balotelli con il Monza. L'ex attaccante del Brescia ha infilato la palla nella porta della Salernitana dopo soli 4′ su cross dalla sinistra di Carlos Augusto: al primo pallone toccato il calciatore classe 1990 ha fatto esultare tutti i presenti al Brianteo e ha portato avanti la sua squadra contro la capolista. Si è fatto trovare subito pronto il numero 45, che al suo esordio con la maglia del club brianzolo non ha sbagliato e ha insaccato alle spalle di Belec uno dei primi palloni toccati. L'ex centravanti di Inter e Milan è il terminale offensivo della squadra di Cristian Brocchi, con Kevin-Prince Boateng e Dany Mota a supporto. Per Balo si tratta della prima presenza nel campionato cadetto e l'ha subito bagnata con una rete. Intorno al 20′ gli è stato annullato un gol per posizione di fuorigioco: un impatto davvero importante sulla squadra biancorossa.

Se dovesse finire così, nell'anno solare 2020 di SuperMario ci sarebbero due gol a una squadra di proprietà di Claudio Lotito: con la maglia del Brescia ha segnato alla Lazio nel primo match dell'anno, era 6 gennaio 2020; e poi c'è la rete di oggi contro la Salernitana. Potrebbero essere i suoi due unici gol di tutto l'anno.

Pochi istanti dopo Balotelli si è reso protagonista di una scaramuccia con Vid Belec, suo ex compagno ai tempi della Primavera dell'Inter: dopo un piccolo battibecco la situazione è rientrata e la gara è ripresa senza strascichi. Pochi minuti dopo c'è stata una brutta entrata nei confronti di Mario e Brocchi subito ha cercato di tranquillizzarlo e tenerlo calmo: Balotelli si è alzato senza battere ciglio ed è tornato nella sua posizione.

L'attesa è finita poco prima delle 16, quando SuperMario è sceso in campo per riscaldarsi ma Balotelli non ha lasciato il tempo di esprimersi a nessuno: entrata in campo al fianco del suo compagno Boateng, tre minuti di movimenti e poi il gol. Se il buongiorno si vede dal mattino…