Il Torino ha cambiato allenatore e al posto di Marco Giampaolo in panchina dal prossimo turno di Serie A siederà Davide Nicola. L'ex tecnico di Crotone e Genoa cercherà di condurre alla salvezza il club granata, di cui è stato anche calciatore nella stagione 2005/2006. Per Nicola un'altra nuova sfida, dopo quelle vinte con i due club menzionati poc'anzi, e la possibilità di restare in sella in caso di permanenza in Serie A per provare a lavorare con più costanza e non solo in caso di emergenza. La domanda che tutti si pongono in queste ore è: come giocherà il Torino di Nicola? Chiaramente non abbiamo certezze ma possiamo provare a immaginarlo vedendo anche le sue ultime esperienze .

Con i calciatori a disposizione, il modulo più indicato per il granata sembra essere il 3-5-2, al quale si era "piegato" anche Marco Giampaolo nelle ultime settimane dopo aver provato a modellare secondo il suo credo la squadra nei primi mesi. Si tratta del modulo su cui Nicola ha basato la salvezza del Genoa e potrebbe utilizzarlo nuovamente anche al Torino: l'allenatore piemontese ha usato questa idea tattica lo scorso anno e nella sfortunata parentesi all’Udinese nel 2018/2019. Nicola nelle ultime due esperienze in Serie A lo ha utilizzato in 31 gare (14/15 all’Udinese e 17/22 al Genoa) su 37, sia con la formula più conosciuta che con la variante 3-4-2-1. In base a questo modulo i granata potrebbero schierarsi così: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer (Rodriguez); Singo, Rincon, Linetty, Baselli (Lukic), Ansaldi; Belotti, Zaza.

Il tecnico classe ’73, però, nei suoi primi anni in Serie A al Crotone ha utilizzato sempre il 4-4-2, con una squadra ordinata e compatta, sempre pronta a ribaltare il campo con gli esterni e gli attaccanti. Su 56 partite da allenatore dei calabresi, Davide Nicola ne giocò ben 42 con il 4-4-2 e furono il risultato di una media punti di 1,42 punti (48 punti arrivati da 13 vittorie, 9 pareggi e 20 sconfitte). Se dovesse optare per quest'altra ipotesi, allora la formazione sarebbe Sirigu tra i pali, Singo, Lyanco, Bremer e Rodriguez in difesa; Rincon e Baselli (Linetty) al centro con Ansaldi e Edera sulle fasce in appoggio alla coppia offensiva Belotti- Zaza.

Con quale modulo giocherà il Torino? Non ci sono certezze, dato che potrebbero arrivare dei rinforzi nella sessione di mercato che terminerà tra 10 giorni e calciatori che potrebbero essere adatti a uno o all'altro modulo. Il mondo granata è al lavoro per poter centrare l'obiettivo salvezza: il primo tassello è stato Nicola, adesso se ne muoveranno altri.