Davide Nicola è il nuovo allenatore del Torino. Dopo l'ufficialità della separazione con Marco Giampaolo è arrivata anche quella del nuovo tecnico granata ma, in realtà, mancava soltanto l'annuncio e la definizione degli ultimi dettagli. Il tecnico di Luserna San Giovanni prenderà subito in mano la squadra e farà il suo esordio nella trasferta di Benevento di venerdì sera. L’ex tecnico del Genoa e del Crotone conosce l'ambiente Toro perché ha vestito la maglia granata da giocatore nel 2005/2006, contribuendo con il suo gol contro il Mantova nella finale dei playoff alla promozione dei granata in Serie A. Di grande rilievo nella sua esperienza da tecnico la salvezza ottenuta sulla panchina del Crotone nella stagione 2016/2017 e quella con il Genoa dello scorso anno. Nicola ha firmato un contratto di sei mesi con rinnovo per un altro anno in caso di salvezza.

Il neo tecnico granata era a lavoro già ieri, quando ha seguito da vicino l'allenamento del Torino in attesa dell'ufficialità di questa mattina: l'allenatore di Luserna San Giovanni era sulle tribune dello stadio Filadefia e ha osservato la seduta diretta da Marcello Cottafava. Proprio come lo scorso anno, il Toro ha cambiato in corsa ma adesso la situazione è molto diversa perché i granata sono al terzultimo posto e non hanno mai convinto in questa prima parte di stagione. È probabile che Nicola abbia chiesto qualche rinforzo per inserire uomini congeniali al suo modo di giocare e nelle prossime ore potrebbero esserci novità anche nella rosa.

Il comunicato del Torino

La nota ufficiale del club granata sull'arrivo del nuovo allenatore: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Davide Nicola. Il Presidente Urbano Cairo accoglie Davide Nicola con il più cordiale bentornato. A lui e a tutto il suo staff buon lavoro, Sempre Forza Toro!".